'Нафтогаз' на мільярди гривень скоротив виплати до держбюджету

НАК "Нафтогаз України" за січень-березень 2021 року сплатив до державного та місцевих бюджетів 20,6 млрд грн.

При цьому за аналогічний період минулого року відрахування компанії становили 24,1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НАК.

Так, "Нафтогаз" відзвітував про скорочення виплат до державного бюджету на 15% або 3,5 млрд грн.

Водночас надходження від підприємств групи склали близько 8,2% загальних доходів державного бюджету у першому кварталі 2021 року.

"Нафтогаз" залишається найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2020 року, сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів склав близько 142,7 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, аудит "Нафтогазу" виявив, що через фінансові порушення в компанії бюджет недоотримав 75 млрд грн. У "Нафтогазі" підтвердили, що отримали від Держаудитслужби акт ревізії й надали свої заперечення.