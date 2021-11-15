"Нафтогаз" будет контролировать сертификацию "Северного потока-2": что это значит

"Нафтогаз" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока-2" – компании Nord Stream AG. Соответствующее решение принял немецкий регулятор BNetzA. Таким образом Украина получит возможность прямо влиять на запуск российской "трубы".

Об этом у себя в Facebook сообщил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко. "Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", – говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердило и агентство Reuters. Ссылаясь на немецкого сетевого регулятора Bundesnetzagentur, там отметили, что "Нафтогаз Украины" и "Оператор газотранспортной системы Украины" будут включены в текущие немецкие процедуры сертификации газопровода".

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По словам Витренко, допуск "Нафтогаза" к сертификации оператора "Северного потока-2" даст Украине возможность напрямую влиять на этот процесс. Помимо этого, Украина сможет узнать аргументы Nord Stream AG, что обеспечит большую прозрачность сертификации.

"Это важно, ведь именно BNetzA окончательно решит, будет ли "Северный поток-2" введен в эксплуатацию. И если да, то при каких условиях", – подчеркнул Витренко.

Украинская компания будет настаивать на том, что российский газопровод не может быть сертифицирован без полного соответствия европейскому и международному законодательству. И предоставить юридические обоснования своей позиции "Нафтогаз" будет готов, по словам Витренко, уже в ближайшее время.

"Доминирующее положение "Газпрома" при запуске "Северного потока-2" вопреки европейскому законодательству несет угрозу для конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии и других европейских стран. И это должно учитываться при сертификации газопровода", – отметил глава правления "Нафтогаза".

Помимо этого он подчеркнул: согласно законодательству, Россия должна предоставить доступ к газопроводу не только на последних его километрах, но и по всей длине. Т.е., от начальной точки на территории в РФ, и до окончательной – на территории Германии.

Также во внимание должно быть взято влияние российской "трубы" на рынок газа – по аналогии с газопроводом OPAL (сухопутном продолжении "Северного потока" по территории Германии). Другими словами, утверждает Витренко, Россия должна обеспечить доступ и к другим своим газопроводам, по которым она транспортирует газ в Европу – в т.ч., и через украинскую газотранспортную систему.

"Европейские компании должны получать газ на восточной границе Украины. И уже потом самостоятельно решать, как его транспортировать и хранить", – резюмировал Витренко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что палата представителей Соединенных Штатов включила в закон о расходах на нужды безопасности на 2022 год поправку о санкциях против "Северного потока-2". Помимо этого, глава министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что Европейский союз должен привлечь надежных партнеров для бойкотирования запуска "Северного потока-2".