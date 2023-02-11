Надежды Путина на зиму не оправдались, худший энергетический кризис позади – Financial Times

Трейдер Пьер Андюран заявил, что президент РФ Владимир Путин проиграл энергетическую войну. Надежды диктатора на то, что Европа зимой замерзнет без российского газа, не оправдались.

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Об этом Андюран сказал в интервью Financial Times. Он подчеркнул, что на данный момент худший энергетический кризис уже позади.

Специалист считает, что прошлогодний скачок цен на голубое топливо до рекордных уровней вряд ли повторится, поскольку Европа быстро учится у жить без российского газа.

После того, как Европа резко сократила экспорт российского газа в ответ на агрессию РФ против Украины, уже в августе цена мегаватт-часа превысила 300 евро, что более чем в 10 раз больше привычной стоимости. Но в последние месяцы цена снова упала примерно до 50 евро/МВт-ч. Эта цифра все еще высокая, но уже гораздо более приемлемая для европейских экономик.

"Очень высокие цены на природный газ и электроэнергию в Европе были чрезвычайно плохим явлением для мировой экономики, но теперь они вернулись к более разумному уровню. Если цены на газ останутся такими, будет гораздо меньше волнений по поводу инфляции и роста процентных ставок. Больше нет страха перед энергетическим кризисом", – подчеркнул Андюран.

Глава Andurand Capital добавил, что ставка Путина на энергетический кризис в Европе была большим просчетом с его стороны. Так же российский диктатор ошибочно считал, что Украина не сможет дать отпор РФ, а Запад – объединиться.

"Россия навсегда потеряла своего крупнейшего клиента, и понадобится по крайней мере десять лет, чтобы провести достаточное количество трубопроводов, чтобы перенаправить эти продажи газа в Азию. Когда Россия сможет продавать газ только Китаю, Пекин сможет определять цену", – прогнозирует трейдер.

Как сообщал OBOZREVATEL, чешская энергетическая компания ČEZ инициировала арбитраж против "Газпрома". От российского монополиста требуют более $45 млн за недоставленный в Чехию газ. Россияне "перекрыли кран" после того, как Чехия отказалась платить им в рублях.

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