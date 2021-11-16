Надежда на санкции США. "Нафтогаз" раскрыл потери Украины от запуска "Северного потока-2"

Украина будет терять около $2 млрд в год, если газопровод "Северный поток-2" введут в эксплуатацию. Это эквивалентно примерно 1,5% ВВП. В связи с этим глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко выразил надежду, что американский Конгресс введет санкции на оператора проекта (Nord Sream 2 AG).

В украинской госкомпании считают, что "Северный поток-2" нельзя сертифицировать до тех пор, пока он не будет соответствовать европейскому законодательству. Об этом Витренко рассказал Reuters.

"Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора, потому что там (в США. – Ред.) более-менее понимают, что Россия использует газ в качестве оружия, и что она не играет по правилам. И что "Северный поток-2" фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность", – заявил Витренко.

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Отметим, "Нафтогаз" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока-2". Соответствующее решение принял немецкий регулятор BNetzA. Таким образом Украина получит возможность прямо влиять на запуск российского трубопровода.

"Мы готовы предоставить свои аргументы, почему Nord Stream 2 AG не может быть сертифицирован без его полного соответствия европейскому энергетическому законодательству", – говорится в сообщении. Также в процессе сертификации примет участие "ОГТСУ" ("Оператор газотранспортной системы Украины").

По словам Витренко, допуск "Нафтогаза" к сертификации оператора "Северного потока-2" даст Украине возможность напрямую влиять на этот процесс. Помимо этого, Украина сможет узнать аргументы Nord Stream 2 AG, что обеспечит большую прозрачность сертификации.

Оператор "Северного потока-2" должен быть полностью отделен и независим от компании "Газпром";

Чтобы правила доступа третьей стороны, недискриминационные, прозрачные тарифы, применялись ко всему трубопроводу от его конечной точки в Лубмине (ФРГ) до исходной точки в Усть-Луге (РФ);

ГТС Украины должна быть открытой для использования третьими сторонами на границе с РФ;

50% мощностей должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

Палата представителей Соединенных Штатов включила в закон о расходах на нужды безопасности на 2022-й поправку о санкциях против "Северного потока-2". Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за это решение, а также призвал Сенат США утвердить закон.

"Мы благодарны Палате представителей за включение поправки NDAA, которая остановит "Северный поток-2". Просим всех друзей и членов Сената США поддержать эту поправку на уровне Сената", – заявил президент.

Российский концерн "Газпром" обвиняют в шантаже и манипуляциях на рынке газа в Европе. Регион уже столкнулся с последствиями энергокризиса – тарифы и счета для потребителей взлетели, целый ряд компаний и заводов закрылся, цена самого газа остается высокой.

Как объясняют специалисты, это делается специально. Ключевая цель – одобрение запуска "Северного потока-2" со стороны ЕС.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Германии выступили за продление транзита российского газа через Украину. Как заявил и.о. министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас, соглашение должно быть продлено даже в случае запуска "Северного потока-2".