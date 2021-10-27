Задержки до четырех часов: в Украине опаздывают 20 поездов

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Рынки и компании
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Поезда будут приходить с опозданием

В Украине 27 октября могут опоздать на станции прибытия 20 поездов. Это связано с тем, что в Житомирской области 10 вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

В пресс-службе "Укрзалізниці" сообщили, что 10 пустых товарных вагонов сошли с путей недалеко от поселка Чернорудка (Ружинский район). На время ремонтных работ многие поезда следуют по измененным маршрутам – это влияет на время их прибытия.

Задержки в пути составят до 4 часов. По данным перевозчика, опоздать могут 20 поездов:

  • №134/133 Рахов – Николаев;

  • №772/771 Хмельницкий – Киев;

  • №88/87 Ковель – Новоалексеевка;

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  • №138/137 Хмельницкий – Лисичанск;

  • №769/770 Киев – Каменец-Подольский;

  • №357/758 Киев – Рахов;

  • №867/868 Киев – Гречаны;

  • №13/113-14/114 Киев – Солотвино, Чоп;

  • №145/146 Киев – Измаил;

  • №29/30 Киев – Ужгород;

  • №81/82 Киев – Ужгород;

  • №49/50 Киев – Трускавец;

  • №105/106 Киев – Одесса;

  • №41/42 Трускавец – Днепр;

  • №42/41 Днепр – Трускавец;

  • №130/150-129/149 Кременчуг, Полтава – Ивано-Франковск, Ворохта;

  • №22/21 Трускавец – Харьков;

  • №3/4 Ужгород – Запорожье;

  • №110/109 Львов – Херсон;

  • №139/140 Киев – Каменец-Подольский.

Кроме того, возможны задержки других рейсов. О них будет сообщено дополнительно. "Призываем следить за официальными сообщениями компании и объявлениями на вокзалах", – акцентирует "Укрзалізниця".

Также известно, что поезда дальнего сообщения до Казатина и обратно поедут через Фастов – Житомир –Бердичев. А "Интерсити+" №716 Перемышль – Киев и поезд №29/30 Киев – Ужгород будут следовать через Коростень и Шепетовку.

На место происшествия на Житомирщине еще днем выехала комиссия "Укрзалізниці". Также дан приказ на выезд восстановительных поездов для ликвидации последствий аварии и восстановления путей", – говорится в сообщении.

При каких условиях пускают в поезда

По введенным 21 октября правилам, чтобы сесть в поезд, нужно предоставить один из установленных документов. Им может быть:

  • документ о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19;

  • документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации;

  • отрицательный результат ПЦР-теста (действует трое суток по состоянию на время посадки в поезд);

  • экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (действует трое суток по состоянию на время посадки в поезд).

Важно помнить, что информация о проведении вакцинации в системе HELSI.me приниматься во внимание сотрудниками "Укрзалізниці" не будет. Основанием для посадки в поезд будет только сертификат о вакцинации – либо бумажный, либо созданный в приложении "Дія".

В случае отсутствия разрешительных документов проводник или стюард имеют право не впустить пассажира в поезд. Если это случится, вернуть деньги за билет будет возможно: однако только по процедуре обычного возврата.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Укрзалізниця" развернула пункты экспресс-тестирования на COVID-19 на 10 вокзалах. Услуга стоит 350 грн. Кроме того, еще на 10 вокзалах можно бесплатно вакцинироваться.

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