На сколько упадет курс доллара в Украине: аналитик назвал предел

В Украине на фоне начала посевной заметно снизился спрос на доллар, что способствует укреплению гривни. Поэтому в ближайшие недели "бакс" может еще немного подешеветь, однако курс не опустится ниже 38 грн/долл.

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Об этом рассказал OBOZREVATEL руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. "Каких-либо серьезных причин для девальвации гривни нет. Если не будет никаких изменений, связанных с войной, торговыми ограничениями (например, непродление "зернового соглашения". – Ред.), то останется уровень 38-38,5 грн/долл.", – рассказал эксперт.

Паращий объяснил, что в конце 2022 года доллар рос из-за традиционного бюджетного давления. Эта ситуация изменилась уже в январе-2023, а затем вступили в силу и другие факторы, которые обвалили спрос на американскую валюту.

"Сейчас начинается посевная, и многие аграрии продают валюту. Также, скорее всего, валюту пытаются продать те, кто покупал ее в банках по программе НБУ по срочным валютным депозитам. И поскольку они покупали ее дешевле, чем наличный рынок, то готовы и продавать дешевле", – объяснил аналитик.

В результате Национальный банк стал тратить на поддержание фиксированного курса вдвое меньше валюты из резервов. Это связано с тем, что наличный курс приблизился к официальному (36,6 грн/долл.): если ранее разница превышала 4 грн, то тепер она составляет лишь 1,5-2,5 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские банки продолжают понемногу снижать наличный курс доллара. Так, по состоянию на утро 10 марта они установили его на уровне 38,2/38,7 грн (покупка/продажа). Это на 10 коп. ниже и в покупке, и в продаже, чем было днем ранее.

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