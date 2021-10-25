Урожай могут съесть мыши: грызуны активно плодятся на полях Украины

В Украине нарастает угроза массового повреждения озимых культур грызунами. По официальным данным, они заселяют до 75% площадей озимых зерновых и рапса по всей стране.

Согласно данным Госпродпотребслужбы, активнее всего грызуны плодятся в Ривненской области. Там зафиксировано до 9 жилых колоний на гектаре.

"Наличие 3-5 и более жилых колоний на гектаре посева свидетельствует об угрозе повреждения растений. А также – необходимости их защиты путем применения родентицидов. В дальнейшем угроза повреждения озимых культур, многолетних трав и насаждений будет сохраняться повсюду", – сообщает служба.

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В степи же на невспаханных площадях после сбора кукурузы, подсолнечника, зерновых колосовых культур главным вредителем является курганчиковая мышь. Плотность ее обитания – 2 курганчика на гектар.

Впрочем, расселение грызунов не проходит беспрепятственно. В Госпродпотребслужбе уверяют: мероприятия по борьбе с мышеподобными проводятся.

"Обезвреживание в первую очередь достигается своевременной и качественной зяблевой вспашкой. Она разрушает норы и уничтожает кормовую базу, при этом погибает или травмируется треть взрослых и все молодые особи грызунов", – уверяют в Госпродпотребслужбе.

Украина бьет рекорды по сбору гречки. По состоянию на 23 октября, аграрии уже намолотили 107 тыс. тонн гречневой крупы – при общем прогнозе в 100 тыс. тонн. При этом сбор урожая завершен всего в 15 областях. А следовательно, общий показатель будет еще выше. Таким образом, дефицита гречки в Украине не будет.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия (Минагрополитики) надеются, что всего удастся собрать более 110 тыс. тонн гречки. При этом там сообщают, что на текущий момент самая высокая урожайность зафиксирована в Винницкой области – 15,9 ц/га.

Как информировал OBOZREVATEL, в Украине в сети продают масло (пачка 200 граммов), цена которого может быть меньше 20 грн. Фальсификатом является 99% такой продукции. С учетом оптовой цены, такое масло не может стоить меньше 33 грн.