Monobank запускает виртуальную SIM-карту: что это и как будет работать

Monobank запустил в своем онлайн-банкинге функцию виртуальной SIM-карты – e-Sim. Это позволит пользоваться мобильным номером без физической SIM-карты.

e-Sim банк запускает совместно с мобильным оператором lifecell. В текущее время услуга тестируется в бета-режиме, а общедоступной станет уже после длинных октябрьских выходных, сообщил в Telegram сооснователь monobank Олег Гороховский.

"e-SIM – виртуальная SIM-карта, взамен или в дополнение к вашей текущей SIM. С помощью e-SIM вы можете пользоваться сразу двумя номерами (физическая + виртуальная SIM). Если нужно больше номеров, добавляйте несколько e-SIM и переключайтесь между ними", – говорится в сообщении.

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Кроме того, банк предусмотрел кешбэк в 150 грн за покупку случайного номера. Таким образом, услуга становится бесплатной, а за счет кешбэка можно будет оплатить выбранный пакет.

В то же время стоит помнить, что функцию e-SIM поддерживают только смартфоны со встроенным специальным чипом. К примеру, собственники iOS более старой, чем версия 12.1, воспользоваться e-SIM не смогут.

По словам Гороховского, собственники виртуальных sim-карт получат возможность не только одновременно пользоваться несколькими мобильными номерами, но и использовать другие функции услуги. В частности:

просматривать баланс мобильного счета прямо из приложения monobank;

менять тарифы (функция будет добавлена через несколько недель);

настраивать регулярные платежи;

устанавливать e-SIM в один клик на iOS. Для Android установка будет проходить через QR-код, который придет на электронную почту;

переносить номер между устройствами.

Кроме того, будет предусмотрена защита от незаконного использования виртуального номера. Так, в случае потери или кражи смартфона, никто не сможет пользоваться установленными на него e-SIM.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Monobank решил обзавестись собственными банкоматами. Решение было принято исходя из того, что в текущий момент пополнять карты банка наличными неудобно.