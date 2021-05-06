'Мочили' Зеленского, а потом получили из бюджета Украины сотни тысяч: опыт агентства Postmen

Министерство культуры и информационной политики провело шумное празднование 150-летия Леси Украинки в феврале 2021-го. Работы выполняло агентство Postmen, которое делилось на своей странице в Facebook и в СМИ всеми находками и подходами: запуск радио, разработка фильтров для фотографий, съемки роликов, монтаж стендов и т.д. и т.п.

При этом, согласно расследованию The Babel, сотрудница агентства Postmen в 2019-м продвигала черный пиар в соцсетях против на тот момент кандидата в президенты Владимира Зеленского. В сообщениях политика фактически обвиняли в наркомании.

Празднование 150-летия со дня рождения Леси Украинки произошло в феврале, но только в апреле удалось увидеть, сколько это стоило государственному бюджету. И вопросов возникло очень много.

Так, согласно ст.4 Закона Украины "О публичных закупках" планирование закупок осуществляется на основании имеющейся потребности в закупке товаров, работ и услуг. Запланированных закупках включаются в годовой план закупок. Годовой план и изменения к нему безвозмездно публикуются заказчиком в электронной системе закупок в течение пяти рабочих дней со дня утверждения годового плана и изменений к нему. Таким образом любая закупка осуществляется в соответствии с годовым планом.

Заказчиком всех работ оказалось государственное предприятие "Государственная театрально-зрелищное агентство". Однако по состоянию на 28.04 это ДП не обнародовало соответствующий годовой план закупок.

В то же время ГП "Государственная театрально-зрелищное агентство" заключила 45 договоров о закупке без использования электронной системы закупок на общую сумму 1 910 657,00 грн. Повторимся, тематика ни один из этих договоров (закупок без использования электронной системы) ни была опубликована в годовом плане, что требуется законом.

Предмет закупки услуг определяется заказчиком согласно пункту 21 части первой статьи 1 закона и по показателю четвертой цифры Единого закупочного словаря. При этом, в соответствии с абзацем вторым части десятой статьи 3 закона заказчик не имеет права делить предмет закупки на части с целью избежания проведения процедуры открытых торгов / упрощенных закупок. Но именно это и сделало ГП - вместо провести конкурентную, или хотя бы переговорную процедуру почти 2 млн грн, были разделены предмет на 45 договоров без использования электронной системы закупок. Для этого были использованы 24 коды Единого закупочного словаря, которые были применены без какой-либо правовой логики.

Для примера: по коду 79810000-5 Печатные услуги вместо упрощенной закупки на сумму 186100,00 грн заказчик подписал 4 договора без использования электронной системы, а именно:

Договор от 16.03.2021 №10 с ФОТ Васильев Богдан Валерьевич на сумму 46000,00 грн.

Договор от 23.03.2021 №31 с ООО "Метрополис Продакшн" на сумму 48300,00 грн.

Договор от 24.03.2021 б/н с ФОП Зинченко Светлана Ивановна на сумму 46800,00 грн.

Договор от 25.03.2021 №57 с ФОТ Короткий Тимур Робертович на сумму 45000,00грн.

Обратим внимание, что агентство Postmen отсутствует в любом из 45 договоров, но есть многочисленные ЧП. Опять же, не было применено переговорную процедуру, хотя основания для этого были – именно Postmen разработал в декабря 2020 года креативную концепцию для этих целей, получив направления за это больше 1 500 000 грн.

Все договоры подписаны через 2-3 недели после окончания мероприятия, что также противоречит требованиям Закона о публичных закупках. Почему деньги выделили именно таким образом и не кроется ли за этим схема вывода бюджетных средств, ответить могут только государственные аудиторы и силовики.