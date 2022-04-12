Мобильная связь в России станет хуже: Nokia вслед за Ericsson полностью уходит из страны

Финский телекоммуникационный гигант Nokia уходит с российского рынка. Компания поставляет оборудование крупнейшим операторам мобильной связи в России. Главный конкурент Nokia – шведский Ericsson – уже также объявил об остановке работы в России. Их совместная доля на рынке РФ превышала 60%, то есть мобильным компаниям грозит дефицит оборудования.

Об уходе Nokia из РФ говорится в официальном сообщении компании. В Nokia подчеркнули, что справятся с потерей этого рынка, т.к. на него приходилось менее 2% чистых продаж.

"С первых дней вторжения в Украину для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. За последние недели мы приостановили поставки, прекратили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России. Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка", – говорится в сообщении.

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При этом Nokia планирует обеспечить поддержку для обслуживания оставшихся в России сетей. Правда, пока у компании нет соответствующих лицензий, и неизвестно, будет ли такая деятельность возможной без нарушения санкций.

Основной конкурент Nokia на российском рынке Ericsson ранее сообщил, что останавливает бизнес в России на неопределенный срок. Доля Ericsson на российском рынке достигала 20%, а Nokia – 30-40%, то есть совместно компании осуществляли более половины поставок телекоммуникационного оборудования

На оборудовании Nokia в России работают мобильные операторы МТС, "Вымпелком", "Мегафон". Оборудование Ericsson используют как минимум МТС и "Tele2".

Последние годы их третьим конкурентом стала китайская Huawei. Опасаясь вторичный санкций США, эта китайская фирма отправила российских сотрудников в месячный отпуск. При этом поставки и заключение новых контрактов в РФ также прекратили Intel, Dell, AMD, IBM, HP и Juniper.

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме процессоров и телеком-оборудования россиян лишили еще и мощных видеокарт. Компания Nvidia прекратила поставки в марте.