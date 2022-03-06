Россиян оставили без мощных видеокарт – Nvidia прекратила поставки

Технологическая компания Nvidia останавливает продажу своей продукции в России. Компания занимается разработкой графических процессоров и систем, в частности выпускает видеокарты и мультимедийные устройства для компьютеров, ноутбуков и игровых консолей (например PlayStation и Xbox).

Информацию об этом профильному порталу PCMag подтвердил официальный представитель компании. При этом компания не стала уточнять причину, но вероятнее всего запрет связан именно с военным вторжением РФ в Украину.

Другие крупные технологические компании также приостановили продажи в России из-за ее нападения на Украину:

Microsoft назвала вторжение незаконным и объявила, что приостановит все новые продажи продуктов в страну, включая ОС Windows, облачные сервисы Microsoft и консоль Xbox.

AMD, и Intel также заявили, что приостанавливают все продажи чипов в Россию и Беларусь. "Мы будем и впредь поддерживать народ Украины и мировое сообщество, призывая к немедленному прекращению этой войны и скорейшему возвращению к миру", – заявили в Intel.

Видео дня

Приостановка таких поставок затруднит сборку ПК российскими пользователями из официальных розничных каналов в стране. Но пока неясно, означает ли эта остановка, что сторонние компании в экосистеме ПК, такие как производители ноутбуков и графических процессоров, также прекратят поставки продукции в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом на войну России против Украины уже отреагировали десятки компаний.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!