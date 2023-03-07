"Многое зависит не от нас": Украина начала переговоры по продлению зернового соглашения

Украина начала переговоры с партнерами по расширению "зернового соглашения". При этом многое будет зависеть именно от стран, также участвующих в инициативе, а не только от Украины.

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Об этом сообщил Reuters высокопоставленный источник в украинском правительстве 7 марта. "Ситуация с переговорами достаточно сложная. Сейчас многое зависит не от нас, а от партнеров", – сказал чиновник на условиях анонимности.

Как отмечается, украинские власти не вели переговоры со страной-агрессоркой Россией, которая заблокировала украинские черноморские порты после полномасштабного вторжения, но Киев понимал, что партнеры общаются с РФ. Напомним, "зерновое соглашение" было создано при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года и было продлено в ноябре, но срок его действия истекает уже 18 марта.

Экспорт зерна из Украины упал на 26,6% – до 32,9 млн тонн – в сезоне 2022/23. Меньший урожай и логистические трудности были вызваны вторжением России 24 февраля прошлого года. В РФ с начала года власти неоднократно заявляли о нежелании продлевать "зерновое соглашение".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия даст свое согласие на продление "зерновой инициативы" только в случае удовлетворения собственных интересов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Речь идет о стремлении российских производителей сельхозпродукции и удобрений к беспрепятственному доступу на мировые рынки. Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретились 1 марта на полях саммита G-20 в Индии (Нью-Дели).

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