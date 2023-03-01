Лавров озвучил условие продления "зернового соглашения": переговоры глав МИД Турции и РФ

Страна-террористка Россия даст свое согласие на продление "зерновой инициативы" только при удовлетворении собственных интересов. Речь идет об интересе российских производителей сельхозпродукции и удобрений по беспрепятственному доступу на мировые рынки.

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Об этом заявили в пресс-службе МИД (Министерства иностранных дел) РФ. Глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретились 1 марта на полях саммита G-20 в Индии (Нью-Дели).

"При обсуждении перспектив реализации Черноморской зерновой инициативы с российской стороны было подчеркнуто, что продолжение "пакетного" соглашения по зерну возможно лишь при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений в плане беспрепятственного доступа на мировые рынки", – говорится в заявлении МИД страны-агрессорки.

Ранее в МИДе России неоднократно заявляли, что считают продление Стамбульских соглашений "нецелесообразным", если со страны не снимут санкции, влияющие на экспорт сельхозпродукции. Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин жаловался на то, что аммиак до сих пор не поставляется по трубопроводу "Тольятти – Одесса", хотя это обсуждалось ранее.

Отметим, 17 ноября 2022 года "зерновое" соглашение было автоматически продлено на 120 дней. В контексте продления соглашения представители ООН отмечали, что также работают над устранением препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

OBOZREVATEL сообщал, что Россия продолжает систематически тормозить проведение инспекций судов, следующих "зерновым коридором". Кораблям приходится ждать своей очереди неделями, в результате чего зерно не попадает к покупателям вовремя.

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