Миссия МВФ закончилась без результатов: Шмыгаль рассказал о следующем шаге

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) продолжается, а миссия фонда завершилась без конкретного результата. Договорились о следующих шагах с четким пониманием результата.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook. "Продолжаем конструктивное сотрудничество с МВФ. От имени Правительства хочу поблагодарить команду миссии Фонда, которая провела чрезвычайную работу", – написал он.

Сообщается, что в результате переговоров договорились о следующих шагах, обсудили сроки их выполнения и четко понимают ожидаемые результаты. За время работы виртуальной миссии очертили круг вопросов, по которым продолжается конструктивный диалог.

"Это вопрос в сферах антикоррупционного законодательства, энергетики, развития финансового сектора и дальнейшей фискальной консолидации. По всем этим вопросам правительство имеет четкое видение изменений, необходимых для получения транша по программе Stand-by", – написал премьер.

Напомним, Украина получит 50 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка. Средства будут потрачены на закупку вакцин и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

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