Мировые цены на нефть выросли: названы причины
Цены на нефть 15 марта выросли, стоимость Brent приблизилась к $70 за баррель. Это произошло по той причине, что восстановление экономики Китая ускорилось в начале 2021-го, а это в свою очередь улучшило перспективы спроса со стороны крупнейшего в мире импортера нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,62% до $69,65 за баррель, марки WTI – на 0,67% до $66,05 за баррель.
Отметим, что активность промышленного и розничного секторов Китая выросла за первые два месяца 2021 года, превысив ожидания аналитиков. Об этом сообщает издание Financial One.
Тяжелая промышленность Китая продемонстрировала уверенный рост, а производство цемента, стали, угля и алюминия подскочило более чем на 10% по сравнению с уровнями до пандемии в 2019-м, сказал аналитик SIA Energy Сенг Йик Ти. Производство и транспортировка всех этих материалов требует энергии, добавил он.
Отмечается также то, что ведущий экспортер нефти Саудовская Аравия сократила поставки с отгрузкой в апреле по крайней мере для четырех покупателей в Азии в объеме до 15%. Это также оказало поддержку ценам на нефть.
Напомним, что нефтяные котировки в начале марта выросли почти на 5%, достигнув нового 13-месячного максимума, после того как ОПЕК (Организация стран –экспортеров нефти) и ее союзники согласились сохранить производство без изменений в апреле. Рост цен объяснялся тем, что восстановление спроса после пандемии пока еще выглядит хрупким.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Цены на нефть эталонных марок 12 марта упали после роста днем ранее. В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 69,34 доллара за баррель, что на 0,4% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Цены на нефть эталонных марок 11 марта выросли до рекордных за последние 13 месяцев показателей. В частности, стоимость фьючерсов Brent поднялась до 68,56 доллара за баррель, что на 0,9% выше уровня закрытия предыдущей сессии.