Мировые цены на нефть выросли: названы причины

Цены на нефть 15 марта выросли, стоимость Brent приблизилась к $70 за баррель. Это произошло по той причине, что восстановление экономики Китая ускорилось в начале 2021-го, а это в свою очередь улучшило перспективы спроса со стороны крупнейшего в мире импортера нефти. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,62% до $69,65 за баррель, марки WTI – на 0,67% до $66,05 за баррель.

Отметим, что активность промышленного и розничного секторов Китая выросла за первые два месяца 2021 года, превысив ожидания аналитиков. Об этом сообщает издание Financial One.

Тяжелая промышленность Китая продемонстрировала уверенный рост, а производство цемента, стали, угля и алюминия подскочило более чем на 10% по сравнению с уровнями до пандемии в 2019-м, сказал аналитик SIA Energy Сенг Йик Ти. Производство и транспортировка всех этих материалов требует энергии, добавил он.

Отмечается также то, что ведущий экспортер нефти Саудовская Аравия сократила поставки с отгрузкой в апреле по крайней мере для четырех покупателей в Азии в объеме до 15%. Это также оказало поддержку ценам на нефть.

Напомним, что нефтяные котировки в начале марта выросли почти на 5%, достигнув нового 13-месячного максимума, после того как ОПЕК (Организация стран –экспортеров нефти) и ее союзники согласились сохранить производство без изменений в апреле. Рост цен объяснялся тем, что восстановление спроса после пандемии пока еще выглядит хрупким.

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