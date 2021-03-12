Мировые цены на нефть упали

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 12 марта, упали после роста днем ранее.

.В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 69,34 доллара за баррель, что на 0,4% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 0,6% – до 65,64 доллара за баррель.

До этого цены на нефть росли на фоне резкого сокращения запасов бензина в США, а также улучшения мировой экономической перспективы в связи с расширением вакцинации.

Кроме того, сырье реагировало ростом на решение Палаты представителей США одобрить одну из крупнейших мер экономического стимулирования в истории США – законопроект о помощи экономике в условиях пандемии COVID-19 в размере 1,9 триллиона долларов.

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