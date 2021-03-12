Мировые цены на нефть упали
Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 12 марта, упали после роста днем ранее.
.В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 69,34 доллара за баррель, что на 0,4% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 0,6% – до 65,64 доллара за баррель.
До этого цены на нефть росли на фоне резкого сокращения запасов бензина в США, а также улучшения мировой экономической перспективы в связи с расширением вакцинации.
Кроме того, сырье реагировало ростом на решение Палаты представителей США одобрить одну из крупнейших мер экономического стимулирования в истории США – законопроект о помощи экономике в условиях пандемии COVID-19 в размере 1,9 триллиона долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2021 году нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.
Общий объем добычи нефти ОПЕК в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки. При этом общий объем добычи партнерами по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,6 млн баррелей, а в марте – до 14,9 млн баррелей.