Мировые цены на нефть упали из-за США: озвучена новая стоимость

Цены на нефть упали 10 июня после того, как данные о запасах в США, крупнейшем в мире потребителе нефти, показали рост запасов бензина, который указывает на более слабый, чем ожидалось, спрос на топливо в начале лета. Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 36 центов, или 0,5%, до $71,86 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI упали на 35 центов, или 0,5%, до $69,61 за баррель. Об этом сообщает Reuters.

Запасы сырой нефти в США, включая Стратегический нефтяной резерв (SPR), падают 11 неделю подряд, поскольку нефтеперерабатывающие предприятия наращивают добычу, но запасы топлива резко выросли из-за слабого потребительского спроса.

Предполагаемый спрос на бензин упал до 8,48 млн баррелей в сутки, по сравнению с 9,15 млн неделей ранее, а также по сравнению с 7,9 млн баррелей в сутки год назад.

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Напомним, в 2021 году нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Ранее цены на нефть эталонных марок выросли на фоне публикации Американским институтом нефти данных о снижении запасов сырья в США. Институт сообщил, что за неделю коммерческие запасы в США сократились на 2,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,6 миллиона баррелей.

Также инвесторы находятся в ожидании официальной статистики по коммерческим запасам сырья. Она будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США.

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