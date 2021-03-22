Мировые цены на нефть снизились из-за локдаунов в Европе
Цены на нефть снижаются на фоне локдаунов в Европе. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures 22 марта в ходе торгов упали в цене до $63.82 за баррель.
Об этом свидетельствуют данные Bloomberg. Стоимость фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,71%.
При этом цена апрельских фьючерсов на нефть WTI упала до $60.67 за баррель. В сумме она потеряла 0,75%.
На рынке продолжает расти беспокойство о перспективах спроса на топливо на фоне новой волны COVID-19 и связанными с ней новыми ограничениями. При этом в некоторых странах замедлился процесс вакцинации.
Ранее в ING Economics заявляли, что рынок "нервничает" по поводу того, что некоторые страны Европы снова вводят карантинные ограничения. "Это вызывает опасения относительно перспектив спроса", – говорится в сообщении.
Напомним, поставки нефти из РФ в Польшу упадут в полтора раза. Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подписала новый контракт с "Роснефтью", в котором предусматривается сокращение поставок нефти в 2022-2023 годах с 5,4-6,6 млн до 3,6 млн тонн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Из-за новой волны COVID-19 цены на нефть снижаются. Это спровоцировало новые ограничения и ослабило надежды на скорое восстановление спроса на топливо. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent составляет $63,18 за баррель, а это на $0,10 (0,16%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии.
РФ в январе-феврале экспортировала в страны дальнего зарубежья 32,83 млн тонн нефти. Для сравнения, это на 21,6% меньше, чем за такой же период 2020-го.