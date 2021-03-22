Світові ціни на нафту знизилися через локдауни в Європі

Ціни на нафту знижуються на тлі локдаунів у Європі. Травневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures 22 березня в ході торгів впали в ціні до $63.82 за барель.

Про це свідчать дані Bloomberg. Вартість ф'ючерсів на нафту Brent знизилася на 0,71%.

При цьому ціна квітневих ф'ючерсів на нафту WTI впала до $60.67 за барель. У сумі вона втратила 0,75%.

На ринку продовжує зростати занепокоєння щодо перспектив попиту на паливо на тлі нової хвилі COVID-19 і пов'язаними з нею новими обмеженнями. При цьому в деяких країнах сповільнився процес вакцинації.

Раніше в ING Economics заявляли, що ринок "нервує" з приводу того, що деякі країни Європи знову вводять карантинні обмеження. "Це викликає побоювання щодо перспектив попиту", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поставки нафти з РФ до Польщі впадуть у півтора рази. Польська нафтопереробна компанія Orlen підписала новий контракт з "Роснефтью", в якому передбачається скорочення поставок нафти в 2022-2023 роках з 5,4-6,6 млн до 3,6 млн тонн.

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