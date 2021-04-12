Мировые цены на нефть рухнули из-за нового скачка заболеваемости коронавирусом

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 12 апреля, рухнули на фоне нового скачка заболеваемости коронавирусом в мире.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 62,50 доллара за баррель, что на 0,7% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 1% – до 58,77 доллара за баррель.

Аналитики S&P Global Platts отмечают, что оптимизм инвесторов по поводу ускорения вакцинации в Европе и восстановления экономики США сменился на обеспокоенность тем, что новый скачок заболеваемости коронавирусом может привести к резкому сокращению спроса на нефть.

Цены на нефть на прошлой неделе упали после того, как официальные данные показали значительный рост запасов бензина в США. Это вызвало опасения по поводу ослабления спроса на нефть у крупнейшего в мире потребителя этого ресурса.

В частности, Министерство энергетики США заявило, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 3,5 млн баррелей – до 502 млн баррелей. В то же время запасы бензина увеличились на 4 млн баррелей – до 230 млн баррелей, поскольку нефтепереработчики увеличили производство перед летним сезоном.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В 2021 году нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.

Общий объем добычи нефти ОПЕК в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки. При этом общий объем добычи партнерами по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,6 млн баррелей, а в марте – до 14,9 млн баррелей.