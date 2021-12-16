Вы уже готовы к новому Миру?

Он создается быстрее, чем Вам бы хотелось!)

Вы только начали привыкать к крипте, но...

Незаметно для Вас отрывается новая вселенная возможностей.

Точнее, МетаВселенная!

Не слышали?

А уже в 2025 году (через 4 года) выручка от виртуальных игровых миров может вырасти до $400 миллиардов!

Для примера, капитализация Bitcoin была около $200 млрд более 7 лет, а потом выросла в 10 раз всего за 2 года!

Метавселенная относится к нескольким платформам, включая:

Видео дня

1. Sandbox, рост капитализации за 2 мес - в 8 раз!

2. Decentraland, за месяц рост в 5 раз!

3. Mirandus

4. Axie Infinity

Которые создают интерактивную версию Интернета, где пользователи могут играть в игры, исследовать виртуальные миры и даже заниматься бизнесом.

5. Facebook популяризировал термин,Мета Вселенная переименовав его в "Meta", и обозначил свое намерение создать иммерсивный виртуальный мир, в котором люди могут "собираться вместе с друзьями и семьей, работать, учиться, играть, делать покупки, творить…"

Ключевые моменты МетаВселенных:

- Метавселенная - новая, горячая фишка, и здесь каждому есть чем заняться.

- Платформы Metaverse расчитаны на разный объем кошелька, от нескольких долларов до десятков тысяч долларов.

- Инвесторы дают реальные деньги за эти виртуальные лоты и продают их другим, заинтересованным в новых технологиях.

- Виртуальная недвижимость - это новый и неиспользованный вид собственности, которого никогда раньше не было.

- Попасть сюда сегодня - это все равно что попасть в раннюю американскую земледельческую лихорадку (за исключением того, что просторы метавселенной действительно незаселены)

- Кто первый купит - может перепродать в скором времени значительно дороже.

Примеры реальных сделок с виртуальными активами:

1. Лот земли ( CRYPTO: SAND ) с идентификатором актива LAND # 33316 был продан 08.12.2021 за $13 140,81 ,

2. Этот же участок 1,5 года до этого (31 марта 2020 ), стоил всего $38,70 .

3. Аналогичным образом, Decentraland's ( CRYPTO: MANA ) LAND # 10889035741470030830827987437816582766476 первоначально продавался за $452,98 (25.12.2017), но перепродан 8.12.2021 за $26 246,25

Рост в 58 раз за 4 года!

И это просто обычные участки.

4. Более экстремальные примеры включают в себя бестселлер The Sandbox, LAND # 48766, который был продан за $57 171 доллар США, или

5. Бестселлера Decentraland, EST # 1965, за $758 250 долларов США.

Больше информации здесь:

6. Участок виртуальной земли в метавселенной Decentraland купили, вообще, за $ 2,4 млн!

6. Но земля это не все интересное:

Как Вам виртуальная яхта за $650 000 реальных денег?

Мир начинает сходить с ума или это просто новый Мир?

Решать Вам, но, судя по всему, Мета Вселенные это на долго.

Ковид, локдауны, удаленная работа, снижение социальной активности будет стимулировать перетекать внимание людей в виртуальные миры.

Виртуальные вечеринки, свидания, работа, бизнес, инвестиции. Это тольно начало.

Что будет когда Вы сможете практически реально пребывать в виртуальной реальности?

А когда Вы в виртуальном мире будете испытывать те же ощущения что в реальном?

Звучит страшно, но это уже тренд, который может остановить только катастрофа или глобальная война, но это будет уже другой сценарий Вашего будущего)

Читайте, делайте выводы, покупайте виртуальные очки и делитесь этой возможностью с друзьями!;)