Мир сошел с ума: зачем люди покупают виртуальную землю за миллионы долларов
Вы уже готовы к новому Миру?
Он создается быстрее, чем Вам бы хотелось!)
Вы только начали привыкать к крипте, но...
Незаметно для Вас отрывается новая вселенная возможностей.
Точнее, МетаВселенная!
Не слышали?
А уже в 2025 году (через 4 года) выручка от виртуальных игровых миров может вырасти до $400 миллиардов!
Для примера, капитализация Bitcoin была около $200 млрд более 7 лет, а потом выросла в 10 раз всего за 2 года!
Метавселенная относится к нескольким платформам, включая:
1. Sandbox, рост капитализации за 2 мес - в 8 раз!
2. Decentraland, за месяц рост в 5 раз!
3. Mirandus
4. Axie Infinity
Которые создают интерактивную версию Интернета, где пользователи могут играть в игры, исследовать виртуальные миры и даже заниматься бизнесом.
5. Facebook популяризировал термин,Мета Вселенная переименовав его в "Meta", и обозначил свое намерение создать иммерсивный виртуальный мир, в котором люди могут "собираться вместе с друзьями и семьей, работать, учиться, играть, делать покупки, творить…"
Ключевые моменты МетаВселенных:
- Метавселенная - новая, горячая фишка, и здесь каждому есть чем заняться.
- Платформы Metaverse расчитаны на разный объем кошелька, от нескольких долларов до десятков тысяч долларов.
- Инвесторы дают реальные деньги за эти виртуальные лоты и продают их другим, заинтересованным в новых технологиях.
- Виртуальная недвижимость - это новый и неиспользованный вид собственности, которого никогда раньше не было.
- Попасть сюда сегодня - это все равно что попасть в раннюю американскую земледельческую лихорадку (за исключением того, что просторы метавселенной действительно незаселены)
- Кто первый купит - может перепродать в скором времени значительно дороже.
Примеры реальных сделок с виртуальными активами:
1. Лот земли ( CRYPTO: SAND ) с идентификатором актива LAND # 33316 был продан 08.12.2021 за $13 140,81 ,
2. Этот же участок 1,5 года до этого (31 марта 2020 ), стоил всего $38,70 .
3. Аналогичным образом, Decentraland's ( CRYPTO: MANA ) LAND # 10889035741470030830827987437816582766476 первоначально продавался за $452,98 (25.12.2017), но перепродан 8.12.2021 за $26 246,25
Рост в 58 раз за 4 года!
И это просто обычные участки.
4. Более экстремальные примеры включают в себя бестселлер The Sandbox, LAND # 48766, который был продан за $57 171 доллар США, или
5. Бестселлера Decentraland, EST # 1965, за $758 250 долларов США.
Больше информации здесь:
6. Участок виртуальной земли в метавселенной Decentraland купили, вообще, за $ 2,4 млн!
6. Но земля это не все интересное:
Как Вам виртуальная яхта за $650 000 реальных денег?
Мир начинает сходить с ума или это просто новый Мир?
Решать Вам, но, судя по всему, Мета Вселенные это на долго.
Ковид, локдауны, удаленная работа, снижение социальной активности будет стимулировать перетекать внимание людей в виртуальные миры.
Виртуальные вечеринки, свидания, работа, бизнес, инвестиции. Это тольно начало.
Что будет когда Вы сможете практически реально пребывать в виртуальной реальности?
А когда Вы в виртуальном мире будете испытывать те же ощущения что в реальном?
Звучит страшно, но это уже тренд, который может остановить только катастрофа или глобальная война, но это будет уже другой сценарий Вашего будущего)
Читайте, делайте выводы, покупайте виртуальные очки и делитесь этой возможностью с друзьями!;)
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