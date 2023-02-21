Посевная под угрозой: украинские аграрии жалуются на таможню из-за импорта удобрений

Украинские аграрии заявляют, что таможня завышает стоимость удобрений при оформлении деклараций. Это приводит к задержке поставок в преддверии посевной, что ставитьь под угрозу ее прохождение.

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Об этом сообщает объединение агропромышленных компаний "Украинский клуб агарного бизнеса" (УКАБ). По их данным, поставщики минеральных удобрений в середине февраля 2023 года начали массово жаловаться на действия Государственной таможенной службы.

"При импорте удобрений таможня завышает стоимость на 100 долл./т и выше и задерживает их поставку под посевную... Представители Гостаможслужбы... отказывают в определении таможенной стоимости товара по основному методу – по цене договора (контракта)", – сообщили в УКАБ.

По данным аграриев, таможенники необоснованно пользуются правом корректировки таможенной стоимости товара. В итоге цена в декларациях оказываеся завшенной.

"Например, по карбамиду не редки случаи, когда Гостаможслужба не согласовывает таможенную декларацию при стоимости ниже 745-805 долл./т, тогда как импортеры в декларации указывали реальную стоимость по основному методу согласно цене контракта 600-670 долл./т. Соответственно. возникают дополнительные расходы на уплату НДС 20% и ввозных пошлин до 6,5% на уровне 26,5 долл./т. Аналогичная ситуация и в отношении других видов удобрений", – рассказали аграии.

При этом глобальные цены на удобрения падают, и следующие контракты уже заключаются по ценам 500-550 долл./т. Если и их таможенную стоимость будут поднимать до 800 долларов, расходы бизнеса вырастут еще сильнее.

Из-за проблем с поставкой аграрии рискуют не успеть закупить удобрения для весенней посевной-2023. Это, по расчетам УКАБ, может привести к падению урожая на 37% по сравнению с 2022 годом, потому правительство просят обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

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