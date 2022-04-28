Минус 80 брендов косметики и духов: в России не будут продавать Max Factor, Miu Miu и Hugo Boss
Один из лидеров бьюти-индустрии производитель косметики Coty прекращает деятельность в России. Корпорация выпускает косметику и парфюмерию около 80 брендов, среди которых Wella, Max Factor, Miu Miu, Rimmel, CoverGirl, Calvin Klein, Alexander McQueen, Chloé, Gucci, Hugo Boss, Tiffany & Co и т.д.
О решении компании сообщил Reuters. Это означает, что официальные дистрибьюторы прекратят продажи.
Однако в Минпромторге России уже подготовили приказ о разрешении "параллельного импорта". То есть ввозе в страну продукции без разрешения правообладателей, нарушая закон об авторском праве. Если он распространится не только на авто и технику, россияне будут покупать "серую" косметику.
Перед уходом с российского рынка Coty провела анализ санкций и определила возможные убытки. По данным компании, в 2021 году на Россию пришлось чуть более 3% ее продаж. Поэтому в Coty уверены, что не понесут сильных экономических потерь.
Coty – французско-американский производитель косметических продуктов. Компания основана более 100 лет назад, в 1904 году в Париже. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
Интересно, что еще в 2005 году Coty приобрела парфюмерный бизнес Unilever. Основной бизнес Unilever теперь ориентирован на продукті питания и бытовую химию. Эта компания еще в марте объявила о прекращении экспорта продукции в РФ.
В целом более 75% крупных иностранных компаний свернули свою деятельность в России. Такие подсчеты обнародовала Йельская школа менеджмента.
Аналитики с момента вторжения в Украину отслеживают заявления более 1000 компаний. Из них уже 750 публично сообщили, что добровольно сокращают свою деятельность в РФ – в той или иной степени сверх санкционного минимума.
Как сообщал OBOZREVATEL, ужесточение санкций против РФ и выход с российского рынка многих мировых брендов стимулировал россиян использовать отечественную продукцию, которая порой кажется весьма абсурдной. Так, например, в России стало набирать популярность необычное средство личной гигиены – навозное мыло.