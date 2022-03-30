Металлурги в Украине скоро вернутся к работе: названы сроки

В Украине возвращаются к работе металлургические заводы. Некоторые из них начнут производство уже на этой неделе (до 3 апреля). В приоритете – восстановление экспортных мощностей.

Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, ссылаясь на данные Мининфраструктуры. Он не уточнил, о каких именно предприятиях идет речь.

"Сейчас ведется активная работа с промышленным сектором, чтобы как можно быстрее восстановить потенциал. В частности, на прошлой неделе был полностью протестирован металлургический комплекс, что принесло результаты", – отмечается в сообщении.

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При этом экспорт остается проблемой, ведь в Украине не работают морские порты. Логистику придется полностью перестроить, чтобы страна могла зарабатывать на продаже металла. Например, зерно в ЕС уже начали поставлять по железной дороге.

Сухопутные поставки позволяют экспортировать куда меньше продукции, чем морские пути. Однако экспорт – важнейшая составляющая экономики, обеспечивающая приток валюты. И в нашей стране есть три основных компонента экспорта: металлургия, аграрная отрасль и IT-отрасль.

Кроме того, поставки украинской стали важны не только для нашей страны. Дело в том, что Украина – важный игрок на европейском рынке. Из-за отсутствия украинского экспорта цены на металл в регионе резко выросли. Это ведет к проблемам для всех потребителей металлопродукции – в том числе автомобильных, транспортных и строительных компаний, а также производителей бытовой техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, падение украинской экономики за месяц войны, которую развязала Россия, достигло 35% ВВП. Недовыполнение госбюджета по доходам по итогам марта-2022 года ожидается на уровне 30%. Если учесть и прямой ущерб, и убытки в будущих периодах, потери Украины уже оцениваются в $1 трлн.

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