Facebook нарвался на критику: почему мир не оценил переименование в Meta и что будет дальше

Заявление Марка Цукерберга о смене названия Facebook на Meta вызывало живейшую негативную реакцию пользователей интернета. Инвесторы же пока ведут себя сдержанно – акции компании подросли почти незаметно и очень ненадолго. Возможных объяснений два: либо рынку нужно больше времени и информации, чтобы оценить идею Цукерберга, либо профессионалы (как и обычные пользователи интернета) не в восторге от такого решения Facebook.

О том, почему планы компании высмеяли в Сети, каким может стать "Facebook с новым лицом", и удастся ли Цукербергу заработать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сразу после представления Meta 28 октября акции Facebook выросли на 3%, до $322,7. Но уже 29 октября к 11 утра по киевскому времени компания потеряла весь этот рост. Акции Facebook на бирже Nasdaq подешевели до $316,9, что на 3,82% ниже, чем на закрытии предыдущих торгов. Кроме того, на пике роста 28 октября цена даже не приблизилась к сентябрьским значениям.

Впрочем, на рынке акций не обошлось и без парадоксов. Акции инвестиционной компании Roundhill Ball Metaverse ETF, которая торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже с "кодом" META, подорожали сильнее, чем у Facebook. Суточный рост превысил 7%.

Roundhill Ball Metaverse ETF не имеет никакого отношения к Цукербергу. Более того, уже известно, что акции "фейсбучной" Meta будут торговаться на бирже под названием MVRS (от слова "metaverse", "метавселенная"), а не META. Биржевой тикер компании изменится только с 1 декабря 2021 года.

Кроме проблем с названием акций, может возникнуть и другой конфуз. Как отмечает Bloomberg, само по себе слово "Meta" имеет очень много значений на разных языках. Например, на украинском, португальском и испанском языках это означает "цель", и с этим определением все в порядке. Но на иврите слово связано с темой смерти, а в Бразилии – 4-м по величине рынке Facebook – его используют в сексуальном контексте..

"Meta, новое имя для Facebook Inc., является отсылкой к "метавселенной", которой одержим генеральный директор Марк Цукерберг. Но у него есть и другие значения – и это может стать сложным или даже неловким", – считают аналитики агентства.

Цукерберг объяснил ребрендинг тем, что Facebook Inc. смещает внимание с соцсетей на технологии вирутальной и дополненной реальности, а также их применение в сфере онлайн-услуг. Это Цукерберг и называет "метавселенной" (подробнее о концепции – в конце материала), и именно это больше всего возмутило пользователей соцсети.

Дело не в том, что люди не хотят внедрения новых технологий. Просто они уверены: у Facebook есть куча других проблем, которые нужно решать уже сейчас. Другими словами, критики опасаются, что создание "метавселенной" переключит внимание компании, а потому назревшие трудности никогда не закончатся.

"Нет ни слова об исправлении новостных лент или алгоритмов. Вместо этого речь идет о новых, едва существующих, аппаратно-зависимых технологиях, таких как VR, AR и Smart Glasses", – возмущаются активные интернет-пользователи.

Кроме того, многие критики уже набросились на Facebook, утверждая, что компания пытается отвлечь общественность от скандалов. И, действительно, смена названия Facebook произошла на фоне падения популярности соцсети среди молодежи и скандала с разоблачением неэтичных деловых практик.

В сентябре The Wall Street Journal сообщил, что Instagram (входит в семейство Facebook) также становится причиной серьезных психологических проблем у подростков. Психологи, врачи и другие ученые утверждают: чтобы спасти имидж компании, Цукербергу следовало бы заняться этой проблемой.

"Переименование Facebook в Meta решает те же проблемы, что и переименование "пыток" в "усиленный допрос", - написал в Twitter ученый, исследователь в области безопасных систем, криптографии и доверительного управления Мэтт Блейз.

Возмущение выразили и американские политики, у которых последние годы сложились довольно противоречивые отношения с соцсетью. Так, член палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес сравнила слово Meta с "метастазами" и назвала Facebook "раком демократии".

"Рак демократии, превращающийся в глобальную машину слежки и пропаганды для усиления авторитарных режимов и уничтожения гражданского общества. И все ради прибыли", – написала Окасио-Кортес в Twitter.

Среди реакций попадается и немало язвительных шуток. Многие из них посвящены новому логотипу компании.

Высмеивают Цукерберга и его компанию не только рядовые пользователи, но и конкуренты. Например, официальный аккаунт Twitter анонсировал "грандиозную новость". В конце поста уточняется, что это шутка, и Twitter остается с прежним именем.

Важно понимать, что речь не идет о переименовании самой социальной сети. Под новым брендом начнет работать именно компания Facebook, которая кроме одноименной (пока что) платформы, управляет Messenger, Instagram, и WhatsApp.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD