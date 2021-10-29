Facebook нарвался на критику: почему мир не оценил переименование в Meta и что будет дальше

Заявление Марка Цукерберга о смене названия Facebook на Meta вызывало живейшую негативную реакцию пользователей интернета. Инвесторы же пока ведут себя сдержанно – акции компании подросли почти незаметно и очень ненадолго. Возможных объяснений два: либо рынку нужно больше времени и информации, чтобы оценить идею Цукерберга, либо профессионалы (как и обычные пользователи интернета) не в восторге от такого решения Facebook.

О том, почему планы компании высмеяли в Сети, каким может стать "Facebook с новым лицом", и удастся ли Цукербергу заработать, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сразу после представления Meta 28 октября акции Facebook выросли на 3%, до $322,7. Но уже 29 октября к 11 утра по киевскому времени компания потеряла весь этот рост. Акции Facebook на бирже Nasdaq подешевели до $316,9, что на 3,82% ниже, чем на закрытии предыдущих торгов. Кроме того, на пике роста 28 октября цена даже не приблизилась к сентябрьским значениям.

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Впрочем, на рынке акций не обошлось и без парадоксов. Акции инвестиционной компании Roundhill Ball Metaverse ETF, которая торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже с "кодом" META, подорожали сильнее, чем у Facebook. Суточный рост превысил 7%.

Roundhill Ball Metaverse ETF не имеет никакого отношения к Цукербергу. Более того, уже известно, что акции "фейсбучной" Meta будут торговаться на бирже под названием MVRS (от слова "metaverse", "метавселенная"), а не META. Биржевой тикер компании изменится только с 1 декабря 2021 года.

Кроме проблем с названием акций, может возникнуть и другой конфуз. Как отмечает Bloomberg, само по себе слово "Meta" имеет очень много значений на разных языках. Например, на украинском, португальском и испанском языках это означает "цель", и с этим определением все в порядке. Но на иврите слово связано с темой смерти, а в Бразилии – 4-м по величине рынке Facebook – его используют в сексуальном контексте..

"Meta, новое имя для Facebook Inc., является отсылкой к "метавселенной", которой одержим генеральный директор Марк Цукерберг. Но у него есть и другие значения – и это может стать сложным или даже неловким", – считают аналитики агентства.

Цукерберг объяснил ребрендинг тем, что Facebook Inc. смещает внимание с соцсетей на технологии вирутальной и дополненной реальности, а также их применение в сфере онлайн-услуг. Это Цукерберг и называет "метавселенной" (подробнее о концепции – в конце материала), и именно это больше всего возмутило пользователей соцсети.

Дело не в том, что люди не хотят внедрения новых технологий. Просто они уверены: у Facebook есть куча других проблем, которые нужно решать уже сейчас. Другими словами, критики опасаются, что создание "метавселенной" переключит внимание компании, а потому назревшие трудности никогда не закончатся.

"Нет ни слова об исправлении новостных лент или алгоритмов. Вместо этого речь идет о новых, едва существующих, аппаратно-зависимых технологиях, таких как VR, AR и Smart Glasses", – возмущаются активные интернет-пользователи.

Кроме того, многие критики уже набросились на Facebook, утверждая, что компания пытается отвлечь общественность от скандалов. И, действительно, смена названия Facebook произошла на фоне падения популярности соцсети среди молодежи и скандала с разоблачением неэтичных деловых практик.

В сентябре The Wall Street Journal сообщил, что Instagram (входит в семейство Facebook) также становится причиной серьезных психологических проблем у подростков. Психологи, врачи и другие ученые утверждают: чтобы спасти имидж компании, Цукербергу следовало бы заняться этой проблемой.

"Переименование Facebook в Meta решает те же проблемы, что и переименование "пыток" в "усиленный допрос", - написал в Twitter ученый, исследователь в области безопасных систем, криптографии и доверительного управления Мэтт Блейз.

Возмущение выразили и американские политики, у которых последние годы сложились довольно противоречивые отношения с соцсетью. Так, член палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес сравнила слово Meta с "метастазами" и назвала Facebook "раком демократии".

"Рак демократии, превращающийся в глобальную машину слежки и пропаганды для усиления авторитарных режимов и уничтожения гражданского общества. И все ради прибыли", – написала Окасио-Кортес в Twitter.

Среди реакций попадается и немало язвительных шуток. Многие из них посвящены новому логотипу компании.

Высмеивают Цукерберга и его компанию не только рядовые пользователи, но и конкуренты. Например, официальный аккаунт Twitter анонсировал "грандиозную новость". В конце поста уточняется, что это шутка, и Twitter остается с прежним именем.

Важно понимать, что речь не идет о переименовании самой социальной сети. Под новым брендом начнет работать именно компания Facebook, которая кроме одноименной (пока что) платформы, управляет Messenger, Instagram, и WhatsApp.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD — Meta (@Meta) October 28, 2021

"Метавселенная – это следующий этап эволюции социальных связей. Видение нашей компании - помочь воплотить в жизнь метавселенную, поэтому мы меняем название, чтобы отразить нашу приверженность этому будущему", – говорится в сообщении на новом сайте компании.

Как рассказал Цукерберг на презентации, у компании уже есть четкие планы на этом поприще. Например, уже идет работа над несколькими новыми продуктами для метавселенной, включая предметы для создания виртуальной реальности. Также компанию Meta интересуют невзаимозаменяемые токены (NFT).

Метавселенную будут внедрять не только в бизнес-процессы (например, продукт "удаленный офис"), но и в другие сферы жизни, такие как фитнес и игры, отметил Цукерберг. Как считает президент ассоциации AR/VR и интерактивных технологий Екатерина Филатова, это действительно может начать новую эру в онлайне.

"По сути, Facebook представил новый аналог интернета. Он (аналог. – Ред.) объединит все направления интерактивных и иммерсивных проектов в единое пространство", – цитирует Филатову РБК. Впрочем, другие аналитики напоминают: у человечества еще нет технологий для реализации таких наполеоновских планов.

Критика совершенно не означает, что Цукербергу не удастся заработать на новой идее. По подсчетам Statista, глобальный рынок дополненной, виртуальной и смешанной реальности вырастет до $30,7 млрд уже по итогам 2021 года. А к 2024-му году объем рынка может составить $300 млрд.

Facebook – уже не первый технологический гигант, который решил сменить название. В 2015 году Google прошел похожий путь. Компания трансформировалась в холдинг Alphabet, который, как это будет и с Meta, объединил под своим крылом все продукты Google.

Учитывая, что холдинг не сменил руководство, формальное "переобувание" компании не особо повлияло на ее стоимость. Да, за последние 6 лет акции Alphabet планомерно дорожали, но связано это было не с самим фактом переименования, а с популярностью среди пользователей, финансовыми результатами и имиджем компании. Очевидно, именно эти факторы определят и будущее Facebook.