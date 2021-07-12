Место Сологуба в НБУ может занять человек Гонтаревой: что известно о кандидате

В Украине на место заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, который увольняется из регулятора и уходит на работу в МВФ, рассматривают кандидатуру главы одного из департаментов ICU Сергея Николайчука. Экономист построил свою карьеру в НБУ во времена Валерии Гонтаревой, а после ушел работать в ее бывшую компанию. Таким образом, один человек Гонтаревой может заменить другого.

Как рассказали OBOZREVATEL собеседники в Офисе президента, на Банковой довольны работой Николайчука и хотят видеть его в должности заместителя главы регулятора. По закону назначить Николайчука замом главы НБУ может только Совет Нацбанка по представлению главы.

Мы обратились за комментарием к главе Совета НБУ Богдану Данилишину. Он, ссылаясь на занятость, на вопрос не ответил. OBOZREVATEL также письменно обратился к Данилишину с просьбой прокомментировать возможные кадровые перестановки и высказать свое отношение к Николайчуку. Как только мы получим комментарий, материал будет дополнен позицией Совета Нацбанка.

Видео дня

В то же время член Совета НБУ Елена Щербакова пояснила, что пока кандидатуру Николайчука в ведомство не подавали. А его кандидатуру можно будет комментировать после того, как его официально выдвинет правление.

Николайчук считается человеком Гонтаревой. И вот почему:

Николайчук работал в НБУ с 2004-го и только после прихода Валерии Гонтаревой на должность главы регулятора ему удалось построить карьеру в ведомстве. В 2015-м он возглавил департамент монетарной политики и экономического анализа в НБУ;

спустя год после увольнения Гонтаревой он следом за уже бывшим членом Совета НБУ времен Гонтаревой Тимофеем Миловановым ушел на работу в Кабмин (на должность замминистра экономразвития);

в 2020-м, после увольнения Милованова, Николайчук ушел на работу в компанию ICU, которая ранее принадлежала Валерии Гонтаревой.

Краткая биография Николайчука

С сентября 2019 по апрель 2020 года Николайчук занимал должность заместителя министра в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, где отвечал за аналитическую поддержку решений по экономической политике, за макроэкономический прогноз и привлечение инвестиций в страну.

С 2004 по 2019 год работал в Национальном банке Украины , где прошел путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа. Был одним из двигателей реализации режима инфляционного таргетирования в Украине, разработки системы принятия решений по монетарной политике на основе правил и развития исследовательской функции в НБУ.

Преподает в Киевской школе экономики (почетный президент – Тимофей Милованов) , а с апреля 2020 года является и ее научным сотрудником.

Выпускник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Окончил с отличием в 2004 году, получив степень магистра по экономике. Там же в 2008 году защитил диссертацию и получил степень кандидата экономических наук.

Замом главы НБУ опять станет человек Гонтаревой

Дмитрий Сологуб, место которого может занять Николайчук, пришел в команду НБУ во времена Валерии Гонтаревой и с новой командой под руководством Кирилла Шевченко общий язык не нашел. После выговора от Совета Нацбанка он даже подал в суд на своего работодателя, но иски начал сворачивать.

Впервые о его увольнении заговорили еще в прошлом году, а окончательное решение перехода Сологуба в МВФ приняли еще два месяца назад. Сейчас же стало известно, что Сологуб займет должность экономиста в МВФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что иск заместителей руководителя НБУ Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба четко укладывается в общую канву их неоглашенной войны с Нацбанком. Таким образом Данилишин прокомментировал решение Печерского районного суда, который признал законным выговор Сологубу.