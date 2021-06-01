Меркель отправила в США делегацию: попытаются договориться о "Северном потоке-2"
Канцлер Германии Ангела Меркель отправила высокопоставленную переговорную группу в США для обсуждения проекта газопровода "Северный поток-2". Отмечается, что поездка символизирует улучшение отношений между странами при президенте Джо Байдене.
Делегация во главе с советником канцлера по внешней политике Яном Хекером и ее главным экономическим советником Ларсом-Хендриком Руллером встретится с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай. Об этом сообщает Bloomberg cо ссылкой на Funke.
На прошлой неделе Байден отказался от санкций в отношении газопровода, заявив, что он почти завершен, и этот шаг нанесет ущерб отношениям с Европой. В мае администрация президента заявила, что компания, стоящая за проектом, Nord Stream 2 AG, и ее главный исполнительный директор Маттиас Варниг занимались запрещенной деятельностью, но отказались от санкций по соображениям национальной безопасности.
Меркель приветствовала более мягкую позицию Байдена. Работы по укладке труб продолжаются, сказал руководитель ПАО "Газпром" на телефонной конференции по доходам на прошлой неделе, но пока рано говорить о сроках завершения проекта.
Визит немецкой делегации, всего за несколько дней до первого визита Байдена в Европу, также предполагает снятие напряженности, которая сохраняется в экономических отношениях между США и ФРГ. Одной из нерешенных проблем являются карательные пошлины, введенные бывшим президентом Дональдом Трампом на импорт стали и алюминия из Европы, которые все еще действуют.
Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что поставки газа через Украину будут продолжаться, пока действуют соответствующие контракты. Он отметил, что "Северный поток-2" – это сугубо экономический проект, а в отношении транзита сырья существуют определенные обязательства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент США Джо Байден за несколько месяцев до того, как отменить санкции против оператора "Северного потока-2", получил деньги от российского лоббиста, сторонника газопровода Ричарда Берта.
Экс-посол Украины в США Александр Моцик заявил, что "Северный поток-2" не имеет права на существование, от его ввода в эксплуатацию не выиграет никто, даже Германия, которая, на первый взгляд, может лоббировать его строительство из-за собственных экономических выгод.