Мэрию Чернигова подозревают в разворовывании 350 млн грн на ремонте дорог

Государственное бюро расследований (ГБР) проверяет должностных лиц Черниговского горсовета на причастность к присвоению госсредств. Речь идет о хищении денег во время ремонта дорог во время тендеров на общую сумму в 350 млн грн.

"Схема" была организована совместно с работниками управления жилищно-коммунального хозяйства и ряда частных структур. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

По версии следствия, в 2021 году Управление жилищно-коммунального хозяйства Черниговского горсовета провело 4 тендера на проведение ремонта дорог на сумму более 350 млн грн. Во время закупок чиновники умышленно создавали неконкурентные условия, по результатам которых победителем становилась "определенная компания".

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"Далее "компания-победитель" заказывала некачественную асфальтобетонную смесь на двух местных заводах, связанных с руководством Черниговского горсовета, по искусственно завышенным ценам. Это привело к проведению некачественного ремонта дорог и бюджетных потерь", – рассказали в ГБР.

В рамках досудебного расследования были проведены обыски в коммерческих структурах, аффилированных с мэром Чернигова – по данным следствия, их деятельность координировалась из одного офисного центра. Во время обысков были изъяты:

черновая финансово-хозяйственную отчетность;

печати 31 общества, подтверждающие управление компаниями из центра;

1,6 млн грн и 60 тыс. долларов.

В текущее время открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью и служебным положением, что повлекло тяжкие последствия. Злоумышленникам грозит, среди прочего, лишение свободы до 6 лет.

Руководство одной из региональных таможен требовало ежемесячные взятки у руководителя предприятия, осуществляющего экспорт украинского пчелиного меда в страны Европы. Такса составляла 200 долларов за растаможку одного автомобиля с продуктом. Кроме того, у руководителя таможни нашли 234 тыс. долларов налички.

За деньги таможенники обещали не создавать искусственных препятствий при оформлении и не инициировать лабораторные исследования продукции. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР).

"Следствие задокументировало, как предприниматель через посредника передавал таможенникам плату в сумме 5,6 тыс. долларов. Посредника задержали при получении очередной взятки – 2,4 тыс. долларов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в текущее время решается вопрос по сообщению задержанному о подозрении в вымогательстве и получении взятки – по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Среди прочего, ему грозит лишение свободы на срок 5-10 лет.

Во время обысков на одной из квартир, принадлежащей руководителю региональной таможни, следователи обнаружили 234 тыс. долларов. А кроме того:

золотые коллекционные монеты;

ювелирные изделия с инкрустированными драгоценными камнями и бриллиантами;

коллекцию драгоценных часов;

охотничье оружие.

"Планируется вручение уведомлений о подозрении руководству и должностным лицам таможни по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкции указанных статей предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества", – рассказали в ГБР.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у жителя Закарпатья (по информации "Суспільного" – безработного) таможня отобрала элитный Maserati. Его стоимость составляет более 600 тыс. грн и он был куплен по поддельным документам.