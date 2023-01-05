McDonald’s уходит из Казахстана из-за мяса из России – Bloomberg
Сеть ресторанов фаст-фуда McDonald's прекращает работу в Казахстане. Причина – ограничения в поставках. Каких-либо деталей в компании не раскрыли, однако, по информации Bloomberg, сбои связаны с РФ.
Дело в том, говорится в материале, что после того, как McDonald's решил уйти из России, американская компания запретила казахстанскому франчайзингу покупать котлеты у российских поставщиков. А закупать их у местных или европейских поставщиков невыгодно. Причины:
- более высокие цены;
- транспортные расходы.
Еще одна проблема, отмечают авторы материала, задержание по обвинению в растрате владельца франшизы – местного олигарха Кайрата Боранбаева. "Он также владел франшизой McDonald’s в Беларуси, которая в прошлом году лишилась лицензии из-за проблем с поставками", – напоминает Bloomberg.
Что говорят в казахстанском McDonald's
В самой компании уже выступили с официальным заявлением. "Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО "Food Solutions KZ" прекращает работу под брендом McDonald's в Казахстане из-за ограничений в поставках", – говорится в нем.
Более подробной информации там не предоставили, ограничившись лишь обещаниями:
- сообщить о возобновлении деятельности и сроках открытия ресторанов под новым названием уже в ближайшее время;
- ответить на все интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании, после даты перехода.
Тем не менее примечательным является фактическое признание нежелания отвечать на уточняющие вопросы по поводу закрытия McDonald's в стране. Так, компания написала, что "это связано с ограничениями в поставках", в ответ на ряд вопросов, которые сама же себе поставила и которые наверняка ей поставили бы СМИ и др.:
- связано ли это с ситуацией в Украине?
- связано ли это с ситуацией с акционером?
- имеет ли это какое-то отношение к ситуации в Беларуси?
Как сообщал OBOZREVATEL, еще в июне McDonald's в РФ переименовали во "Вкусно – и точка". А в июле там заявили о нехватке картошки.
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