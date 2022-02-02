МАУ вернет рейсы по 15 маршрутам из Украины: куда можно полететь

Авиакомпания МАУ ("Международные авиалинии Украины") анонсировала перезапуск нескольких маршрутов и запуск новых направлений в рамках летнего сезона-2022. Так, вводятся рейсы в Нью-Йорк и Торонто. За поездку в американский город придется заплатить от 8 875 грн (эконом).

Билет на рейс в Торонто будет стоить 7 729 грн, об этом свидетельствуют данные на сайте МАУ. С июня авиакомпания настроена расширить оригинальную сеть по таким маршрутам:

Киев – Ницца (от 4 747 грн);

Киев – Стокгольм (от 3 024 грн);

Киев – Цюрих (от 3 588 грн);

Киев – Брюссель (от 4 423 грн);

Киев – Хельсинки (от 4 728 грн);

Киев – Варшава (от 1 095 грн);

Киев – Венеция (от 3 216 грн);

Киев – Будапешт (от 2 751 грн);

Видео дня

Киев – Копенгаген (от 2 752 грн);

Киев – Вена (от 2 750 грн);

Киев – Дюссельдорф (от 3 497 грн);

Одесса – Вильнюс (от 2 895 грн);

Львов – Тель-Авив (от 3 964 грн).

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, в июне 2022 года увеличат количество регулярных рейсов между Киевом и Дели. Начиная с 1 июня рейсы будут выполняться 5 раз в неделю на дальнемагистральных самолетах Boeing 777-200ER.

Ранее сообщалось, что европейские лоукостеры один за другим повышают стоимость авиабилетов. Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air повысит в 2022 году тарифы на билеты. В лоукостере сообщили, что убыток в четвертом квартале 2021-го, вероятно, превысит 213,6 млн евро. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинская авиакомпания Air Ocean Airlines объявила об отмене всех рейсов с 15 января по 15 марта. В компании сообщили, что деньги за приобретенные на сайте билеты будут автоматически зачислены в полном объеме на банковскую карту, с которой была произведена оплата.