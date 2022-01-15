Украинская авиакомпания остановила все полеты по стране: что будет с билетами

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines объявила об отмене всех рейсов с 15 января по 15 марта. В компании сообщили, что деньги за приобретенные на сайте билеты будут автоматически зачислены в полном объеме на банковскую карту, с которой была произведена оплата.

"В связи с задержкой поставки воздушных судов и необходимостью проведения планового технического обслуживания эксплуатируемых в настоящее время авиакомпания вынуждена перенести выполнение полетов", – об этом сообщила пресс-служба Air Ocean Airlines 15 января в своем Facebook. Возобновление рейсов запланировано на 15 марта.

В авиакомпании указали, что если пассажир приобрел билет у агента по продаже авиационных перевозок, то нужно обратиться по месту его приобретения. Тогда будет возмещена стоимость билета.

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"Или предлагаем вам сохранить за собой право полета с открытой датой вылета, а при покупке следующего билета предоставляем скидку в размере 50% от стоимости билета. Извиняемся за причиненные неудобства!", – заявили в Air Ocean Airlines.

В пресс-службе отметили, что за дополнительной информацией можно обратиться по номеру: +380931775977.

Напомним, ранее Ryanair и Wizz Air отменили целый ряд авиарейсов из Украины. В список отмененных Ryanair вошли:

Киев – Быдгощ (с 10 по 31 января);

Киев – Мальта (с 10 по 31 января);

Львов – Бари (с 10 по 31 января);

Львов – Палермо (с 10 по 31 января);

Львов – Пиза (с 10 по 31 января);

Львов – Турин (с 10 по 31 января);

Львов – Манчестер (с 10 по 31 января);

Львов – Братислава (с 10 по 31 января);

Харьков – Вильнюс (с 6 по 31 января);

Харьков – Варшава (с 6 по 31 января);

Харьков – Краков (с 6 по 31 января);

Харьков – Познань (с 6 по 31 января);

Харьков – Будапешт (с 6 по 31 января);

Харьков – Милан (с 6 по 31 января);

Одесса – Катовице (с 10 по 31 января);

Одесса – Болонья (с 10 по 31 января);

Одесса – Барселона (с 10 по 31 января);

В список отмененных рейсов Wizz Air вошли:

Харьков – Венеция;

Запорожье – Будапешт;

Запорожье – Дортмунд;

Запорожье – Милан;

Одесса – Болонья;

Одесса – Гданьск;

Одесса – Катовице;

Киев – Ганновер;

Львов – Верона;

Львов – Щецин.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания Azur Air Ukraine внесла в украинский реестр самолет Boeing 777-300ER, который, как оказалось, ранее летал в России. Вместимость самолета – 531 кресло, а это является рекордом для авиации нашей страны. Материнской компанией Azur Air Ukraine является крупнейшая в РФ чартерная авиакомпания Azur Air.