Украинская авиакомпания остановила все полеты по стране: что будет с билетами

Владимир Пазий
Рынки и компании
2 минуты
5,8 т.
Air Ocean Airlines остановила все полеты по Украине

Украинская авиакомпания Air Ocean Airlines объявила об отмене всех рейсов с 15 января по 15 марта. В компании сообщили, что деньги за приобретенные на сайте билеты будут автоматически зачислены в полном объеме на банковскую карту, с которой была произведена оплата.

"В связи с задержкой поставки воздушных судов и необходимостью проведения планового технического обслуживания эксплуатируемых в настоящее время авиакомпания вынуждена перенести выполнение полетов", – об этом сообщила пресс-служба Air Ocean Airlines 15 января в своем Facebook. Возобновление рейсов запланировано на 15 марта.

В авиакомпании указали, что если пассажир приобрел билет у агента по продаже авиационных перевозок, то нужно обратиться по месту его приобретения. Тогда будет возмещена стоимость билета.

Видео дня

"Или предлагаем вам сохранить за собой право полета с открытой датой вылета, а при покупке следующего билета предоставляем скидку в размере 50% от стоимости билета. Извиняемся за причиненные неудобства!", – заявили в Air Ocean Airlines.

В пресс-службе отметили, что за дополнительной информацией можно обратиться по номеру: +380931775977.

Напомним, ранее Ryanair и Wizz Air отменили целый ряд авиарейсов из Украины. В список отмененных Ryanair вошли:

  • Киев – Быдгощ (с 10 по 31 января);

  • Киев – Мальта (с 10 по 31 января);

  • Львов – Бари (с 10 по 31 января);

  • Львов – Палермо (с 10 по 31 января);

  • Львов – Пиза (с 10 по 31 января);

  • Львов – Турин (с 10 по 31 января);

  • Львов – Манчестер (с 10 по 31 января);

  • Львов – Братислава (с 10 по 31 января);

  • Харьков – Вильнюс (с 6 по 31 января);

  • Харьков – Варшава (с 6 по 31 января);

  • Харьков – Краков (с 6 по 31 января);

  • Харьков – Познань (с 6 по 31 января);

  • Харьков – Будапешт (с 6 по 31 января);

  • Харьков – Милан (с 6 по 31 января);

  • Одесса – Катовице (с 10 по 31 января);

  • Одесса – Болонья (с 10 по 31 января);

  • Одесса – Барселона (с 10 по 31 января);

В список отмененных рейсов Wizz Air вошли:

  • Харьков – Венеция;

  • Запорожье – Будапешт;

  • Запорожье – Дортмунд;

  • Запорожье – Милан;

  • Одесса – Болонья;

  • Одесса – Гданьск;

  • Одесса – Катовице;

  • Киев – Ганновер;

  • Львов – Верона;

  • Львов – Щецин.

Как сообщал OBOZREVATEL, авиакомпания Azur Air Ukraine внесла в украинский реестр самолет Boeing 777-300ER, который, как оказалось, ранее летал в России. Вместимость самолета – 531 кресло, а это является рекордом для авиации нашей страны. Материнской компанией Azur Air Ukraine является крупнейшая в РФ чартерная авиакомпания Azur Air.

Обращение OBOZREVATEL
УкраинаАвиаперелетыавиабилетыновости