Маск объявил о начале продажи автомобилей Tesla за биткоины: новость взвинтила курс криптовалюты

Американская компания, производитель электромобилей Tesla 24 марта начала продавать продукцию за биткоины. После этого курс криптовалюты начал расти и вновь превысил $55 тыс.

Об этом сообщил глава компании Илон Маск в Twitter. "Вы теперь можете купить Tesla за биткоины", – написал он.

"Tesla не будет конвертировать в фиатную валюту биткоины, полученные в качестве оплаты", – добавил Маск. Пока такой способ оплаты доступен только в США, но в других странах он будет введен позднее в 2021 году.

Отметим, что биткоин подорожал на 5,4% после объявления Маска. Его рыночная капитализация вновь превысила $1 трлн при общей оценке рынка цифровых денег в $1,8 трлн. Суточные объемы торгов криптовалютами превысили $179,4 млрд, – сообщает "РБК Крипто".

Ранее Илон Маск заявил, что создаст новый город в штате Техас. Его назовут Звездная база.

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