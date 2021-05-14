Украина подготовила для США санкционный список компаний, которые строят 'Северный поток-2'

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Киев подготовил для США список компаний, которые строят "Северный поток-2". Американский Конгресс в этом месяце должен получить доклад о фирмах, которые продолжают работать с проектом газопровода.

"Посольство очень активно приобщено к этому процессу. Мы постоянно работаем с нашими коллегами здесь, передаем им информацию – списки компаний, которые, к сожалению, участвуют пока в строительстве "Северного потока-2", – заявила Маркарова. Об этом сообщает "Укринформ".

По ее словам, американская сторона заявила достаточно активную позицию о том, что "это не просто плохая сделка – а соглашение, которое несет риск безопасности Европы и в частности Украины".

Маркарова подчеркнула, что позиция официального Киева в этом вопросе также однозначна: "Северный поток-2" не должен быть достроен.

Посол Украины в США выразила благодарность американской стороне за санкции, введенные против России в связи с ее вооруженной агрессией.

"Надеемся, что эти санкции будут углубляться и расширяться до того момента, пока агрессор не изменит свое поведение", – подчеркнула Маркарова.

Что известно о российском газопроводе

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран) через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 11 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения затронут более сотни европейских компаний.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются их модернизацией для достройки и установления на них необходимого оборудования или же финансируют эти процессы.

Немецкое издание Bild считает, что США под руководством президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства смягчит санкции, напрасны.

Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".