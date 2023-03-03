Маленькие фермы смогут зафиксировать ущерб от действий России: Кабмин принял решение

В Украине ввели возможность определения ущерба, нанесенного в ходе боевых действий фермерским хозяйствам. Речь идет о небольших сельхозпредприятиях, которыми владеют физлица-предприниматели (ФЛП).

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Такое решение принял Кабинет министров Украины на заседании 3 марта, сообщает пресс-служба правительства. Отмечается, что инициатива принадлежала Министерству агрополитики.

При этом расширился и список направлений, которые включаются в понятие вреда и ущерба, нанесенного страной-агрессором РФ. Это:

вред от увечий, телесного повреждения и/или гибели сельскохозяйственных животных, в том числе крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, пчел;

уничтожение или повреждения сельскохозяйственной техники и агропромышленного оборудования.

Ранее в Минагропроде отмечали: аграрии, чей бизнес пострадал от действий захватчиков, в будущем смогут рассчитывать на компенсацию. Однако для этого им следует тщательно фиксировать любой ущерб – будь то украденный урожай или уничтоженная техника.

Обновленные правила помогут фермерам именно в вопросе фиксации и оценки ущерба. Правда, сроки и порядок получения компенсаций все еще не определены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Гааге (Нидерланды) был создан Международный реестр убытков. Эта международная организация займется вопросом возмещения Россией убытков, которая та нанесла и продолжает наносить в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

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