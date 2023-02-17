Россия заплатит за все: в Гааге создали Международный реестр убытков Украины из-за войны

В Гааге (Нидерланды) создан Международный реестр убытков. Эта международная организация займется вопросом возмещения Россией убытков, которая та нанесла и продолжает наносить в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

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Такое решение одобрило правительство Нидерландов 17 февраля. "Это первый компонент компенсационного механизма, который позволит сделать так, чтобы Россия заплатила за все. Преступник будет наказан и будет платить за каждое преступление", – прокомментировал решение руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В реестр можно подавать требования о возмещении ущерба. При этом оргоанизация не будет самостоятельно выплачивать компенсации или анализировать правомерность требований. Предполагается, что этими вопросами займется спциальная международная комиссия, которая будет создана позднее.

Основу для создания Международного реестра убытков заложила ООН в ноябре 2022 года. "В ООН тогда отметили, что должны зафиксировать размер ущерба в каком-то одном месте, чтобы взыскать его с россиян", – объяснил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра.

По его словам, ущерб уже оценивается в сотни миллиардов евро. "Школы, больницы, дома и дороги подверглись бомбардировкам по всей стране", – отметил он. Хекстра добавил, что реестр позволит не потерять такую информацию.

Хекстра считает, что "должно быть сделано все", чтобы Украина получила компенсацию за ущерб. "Россия несет ответственность. Есть только одно место, куда можно отправить квитанцию", – сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, вопрос возмещения Россией нанесенного в ходе полномасштабной войны против Украины ущерба сейчас обсуждается как внутри страны, так и за ее пределами. Больше всего в этом направлении продвинулись Канада и Соединенные Штаты Америки, где вводятся законодательные изменения, позволяющие передавать Украине конфискованные активы РФ и российских олигархов.

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