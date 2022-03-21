Leroy Merlin отказались уходить из РФ: их офис в Киеве разбомбили российские захватчики

В Киеве в результате ракетного удара и разрушения Leroy Merlin погиб один из сотрудников компании. В это же время сеть отказывается уходить из РФ. Фактически они своими же налогами оплачивают российские ракеты, которые после разрушают в том числе и их магазины.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-министра Кабмина Дмитрий Дубилет. "В украинском офисе компании происходит настоящая драма: украинцы по всем каналам требуют от хедофиса уйти из России, а в ответ их вообще отключили от почты и других корпоративных коммуникаций. Может ли измениться позиция холдинга после взрыва их магазина и гибели сотрудника? Будем наблюдать и сражаться", – написал Дубилет.

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Leroy Merlin и холдинг ADEO – это один из крупнейших налогоплательщиков в России, французская компания, принадлежащая семье Мюлье.

Ранее французская компания Leroy Merlin, специализирующаяся на продаже товаров для строительства и ремонта, отключила сотрудников дочерней компании – "Леруа Мерлен Украина" – от корпоративных средств связи. Leroy Merlin продолжает работать в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm остановила продажи своей продукции российским компаниям. Также правление решило сделать пожертвование в поддержку украинцев.

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