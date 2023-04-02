Курс валют в Украине изменится перед Пасхой: сколько заплатим за доллар и евро

Курс доллара в Украине в первую неделю апреля будет находиться в коридоре 37,3-38,3 грн/долл., а евро – 40-41 грн/евро. Однако чуть позднее, накануне Пасхи, валютный рынок может оживиться, и курс доллара временно пойдет вниз.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко. "Граждане могут обменять часть своих валютных сбережений, чтобы подготовиться к празднику. Именно поэтому с 6 апреля на рынке может сложиться ситуация, когда валютное предложение начнет расти, что сразу скажется на курсе валют", – объяснил банкир.

По его подсчетам, в Пасхальную неделю (до 16 апреля) гривня может укрепиться на 2-3%. "Соответственно валютные курсовые "рамки" несколько изменятся: так с 6-7 апреля по 16 апреля курс валют может снизиться до 37,3-38 грн/долл. и 39,5-40,5 грн/евро", – прогнозирует специалист.

До этого ситуативные колебания валюты составят не более 30-50 коп. Разница между курсом покупки и продажи будет около 15 коп. для наличного доллара и 25 коп. для наличного евро, прогнозирует Марченко.

Также, по его словам, пасхальное укрепление гривни будет временным. А потому уже к третьей декаде апреля курс вернется к привычному диапазону до 38,3 грн/долл. и 40-41 грн/евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, по другим прогнозам, в Украине курс доллара в апреле может снизиться с 38,3 грн/долл. до 36,93 грн/долл. Такой прогноз может реализоваться при стабильной ситуации на фронте и финансовой поддержки от союзников.

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