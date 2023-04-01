Курс доллара в апреле может резко измениться: сколько заплатим за валюту 

В Украине курс доллара в апреле может снизиться с 38,3 грн/$ до 36,93 грн/$. Такие оценки аналитики считают базовым сценарием.

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Как сообщает UBR, такой прогноз может реализоваться при стабильной ситуации на фронте и финансовой поддержки от союзников. "Есть очень высокая вероятность сохранения движения курса вниз вплоть до действующих горизонтов. Если сейчас курс находится в горизонте 38,3-38,5 грн/$, то есть вероятность, что он будет колебаться в районе 37 грн/$. Я не думаю, что он сомкнется с межбанком, хотя и такой вариант возможен, если аграрии будут активны", – прогнозирует финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Активность аграриев сегодня является определяющим фактором, но она, в свою очередь, также зависит от погодных условий. Так, при теплой погоде, когда можно сеять, аграрии продают валюту и покупают гривну, на которую приобретают удобрения и горюче-смазочные материалы. И, наоборот, при ненастье, которое пришло сейчас в Украину, эти процессы притормаживаются.

Последний фактор может немного сдвинуть курс вверх, полагает эксперт, поэтому колебания в коридоре 37-40 грн/$ допустимы, возможно, верхняя граница будет даже ниже, так как очень позитивно влияет на рынки соглашения с МВФ и кредиторами о снятии необходимости выплат до 2027 года.

"Наши оценки по валютному рынку Украины оптимистичные. В апреле средний курс продажи доллара США в Украине будет колебаться в узком диапазоне 38-39 гривен. Средние оценки стоимости доллара США на год – 40-42 гривны за доллар. Причины нашего оптимизма заключаются в том, что Украина продолжает получать финансовую поддержку со стороны сочувствующих стран", – соглашается аналитик Александр Болтян.

Также ожидается приток денег в бюджет от экспорта товаров и услуг, перевода денежных средств нерезидентов. "Кроме того, по факту на наличном рынке страны сохраняется приток доллара вкладчиков, которые получают на руки валютные депозиты. А на межбанке ситуацию жестко контролирует НБУ. Тенденция пока будет неизменной. Кроме того, люди понимают, что заработать на девальвации гривны банки не дадут, поэтому считают удержание иностранной валюты нецелесообразным шагом", – отмечает Александр Болтян.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Нацбанке привязали отмену фиксированного курса не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям. Удерживать доллар в регуляторе намерены, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

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