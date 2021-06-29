Курс доллара в Украине развернулся: сколько стоит валюта
Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару во вторник, 29 июня, на отметке 27,39 грн/$. За выходные американская валюта подешевела на 6 копеек.
Курс гривни по отношению к евро регулятор зафиксировал на уровне 32,74 грн/€. Европейская валюта стала дешевле на 5 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 27,20 грн/$
Продажа – 27,45 грн/$
Евро:
Покупка – 32,40 грн/€
Продажа – 32,85 грн/€
Прогноз МВФ по курсу доллара в Украине:
2021 год – 28,12 грн/доллар;
2022 год – 27,96 грн/доллар;
2023 год – 28,10 грн/доллар;
2024 год – 28,10 грн/доллар;
2025 год – 28,10 грн/доллар.
Как писал OBOZREVATEL, после плавного, но стабильного укрепления курс доллара в Украине развернулся на 180 градусов. Стоимость гривни начала снижаться, аналитики прогнозируют, что к концу июня доллар подорожает с 27,1 до 27,3 грн/$.
Главная причина подорожания доллара – заявление Федеральной резервной системы США (аналог украинского НБУ) о том, что в ближайшие два года ключевые ставки будут расти. Вслед за этим курс доллара начал расти во всем мире, в том числе и в Украине.