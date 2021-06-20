Курс доллара в Украине резко развернулся и перейдет к росту: сколько заплатим за валюту

После плавного, но стабильного укрепления курс доллара в Украине развернулся на 180 градусов. Стоимость гривни начала снижаться, аналитики прогнозируют, что к концу июня доллар подорожает с 27,1 до 27,3 грн/$.

О том, как и почему изменится стоимость валюты, читайте в материале OBOZREVATEL.

Главная причина подорожания доллара – заявление Федеральной резервной системы США (аналог украинского НБУ) о том, что в ближайшие два года ключевые ставки будут расти. Вслед за этим курс доллара начал расти во всем мире, в том числе и в Украине.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,3 грн. Наличный доллар – по 27,1/27,3 грн/$", – рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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Аналитик RoboForex Андрей Гойлов добавляет: падение доходности облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) также может привести к ослаблению гривни. "Полагаю, что доллар к гривне продолжит коррекционный рост к уровню 27,35 грн/$", – добавил эксперт.

Другая причина подорожания валюты: рынок отреагировал на решение Национального банка Украины сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых, несмотря на ускорившуюся инфляцию, а также на встречу президентов США и РФ. Между тем НБУ намерен свернуть стимулирующую политику, что отразится на сроках рефинансирования, аукционах своп и депозитных сертификатах.

"Судя по всему, держатели бумаг предпочли конвертировать доходы в валюту. Ожидаем курс вблизи 27,20 грн/$", – добавляет аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

Доллар может подешеветь и в Украине, и во всем мире

В ФРС США прогнозировали ужесточение политики в 2024 году, однако благодаря эффективной борьбе с коронавирусом и восстановлению экономики сроки могут перенести.

"Именно активный рост американского ВВП сдерживает доллар от более быстрого падения. Как только другие страны начнут догонять США, стимулов для хранения "американца" станет еще меньше. По сути дела, участники рынка ожидают устойчивое восстановление глобальной экономики и медленную реакцию ФРС на разгон инфляции, что будет способствовать дальнейшему снижению стоимости доллара", – говорит Родлер.

Американцы также при желании могут и сбалансировать курс доллара

Если рост цен все-таки начнет выходить из-под контроля, то регулятору придется действовать: отменять стимулы. А это неизбежно приведет к падению фондовых рынков и укреплению доллара. "Правда, инвесторы пока не верят в подобный расклад, а значит текущая тенденция сохраниться", – отметил Родлер.

Ситуация будет зависеть от пандемии

Нацбанк продолжит наблюдать за ситуацией с пандемией и, в случае необходимости, готов вернуться к использованию долгосрочных инструментов поддержки ликвидности банков. Таким образом, регулятор идет на ужесточение кредитно-денежной политики без изменения учетной ставки.

Украинцы продали рекордное количество валюты

Всего с начала года население продало более $1 млрд. Это повлияло на ситуацию на валютном рынке. Чем больше украинцы продают, тем дешевле доллар стоит в Украине.

Украинское сырье рекордно подорожало в мире

После жесткого ограничения постепенно начинает восстанавливаться производство по всему миру. Значит, растет потребность в сырье. Украина при этом продает руду, зерно, металл. Кроме того, в мире рекордно подорожало подсолнечное масло, продажей которого также занимается Украина.

В ближайшую неделю опрошенные аналитики прогнозируют плавное подорожание доллара. Ожидать резких скачков не стоит, в целом же тенденция остается позитивной. Прибыль от экспорта растет, а фактор "паузы с МВФ" пока еще не влияет на стоимость валюты.