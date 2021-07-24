Курс доллара достигнет психологической отметки: озвучен прогноз

В Украине курс доллара до конца июля снизится с 27,2 до 27 грн/$. Таким образом, валюта приблизится к психологически важной отметки.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,1 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,0/27,2 грн", – спрогнозировал эксперт.

Отметим, за неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,2–0,4%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,30 до 27,24 грн (-0,2%).

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Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,26/27,28 до 27,16/27,18 (-0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,16/27,35 до 27,10/27,28 (-0,2%/-0,3%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 0,7% до 0,6% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

"Укрепление гривни ускорилось в четверг. Этому способствовало повышение учетной ставки НБУ на 0,5 п.п. до 8% в ответ на ускорение инфляции. Дополнительным позитивом стала информация о доразмещении еврооблигаций на $500 млн с погашением в 2029 году. Ориентировочную доходность размещения ждут на уровне 6,625%. Это меньше, чем доходность предыдущего, апрельского размещения, тогда она составила 6,875%", – добавил аналитик.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине увеличилось количество жалоб на банки, которые отказываются принимать купюры американской валюты из-за незначительных повреждений. НБУ даже адресовал письмо к финансовым учреждениям с просьбой не отправлять таких клиентов к регулятору.