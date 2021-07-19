У украинцев отказываются принимать доллары в обменниках: какую валюту не возьмут

В Украине увеличилось количество жалоб на банки, которые отказываются принимать купюры американской валюты из-за незначительных повреждений. НБУ даже адресовал письмо к финансовым учреждениям с просьбой не отправлять таких клиентов к регулятору.

О том, какую купюру и почему не примут, читайте в материале OBOZREVATEL.

Согласно постановлению Нацбанка, кассир в каждом банке имеет право решать, принимать доллары или нет. Предварительно он обязан просмотреть купюры под увеличительным стеклом, прогнать через детектор валют (также имеет свойства определения фальшивок).

Проблемы могут возникнуть:

с валютой, которая имеет несколько повреждений сразу;

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которая значительно изношена (ветхая);

которая порвана;

на которой есть пятна краски.

Даже если на купюре небольшая точка, которую видно на детекторе валют, обменники и банки могут такую купюру не принимать. Как рассказал OBOZREVATEL киевлянин Артем, купюру в 100 долларов из-за небольшого пятна (смотрите фото ниже) у его отказались принимать и обменники, и Ощадбанк. Предлагали за комиссию найти банк, который принимает ветхую валюту, и обменять купюру на новую.

"Сказали нужно идти в банки, которые принимают ветхую валюту, например, Кредит Агриколь. При обмене будут взымать комиссию", – рассказывает киевлянин. Правда, по дороге в банк для обмена с уплатой комиссии он зашел в еще идет обменник, там сотрудник на кассе была менее внимательной и купюру приняла.

В зависимости от степени изношенности или повреждения купюры, размер комиссии может составлять от 5 до 50%. В банках комиссия может быть ниже, а у посредников при высокой комиссии деньги могут отдать сразу.

"В Национальный банк Украины поступают многочисленные запросы и жалобы от граждан относительно отказа банков в приеме для осуществления валютно-обменных операций изношенных и поврежденных банкнот иностранных валют", – отмечают в инструкции НБУ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине Национальный банк изменил правила покупки валюты. Среди прочего разрешили покупать доллары по безналу. То есть чтобы купить 1 тыс. долларов теперь не обязательно приносить с собой эквивалент этой суммы в гривнях, достаточно оплатить покупку картой.