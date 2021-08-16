Кубраков: 100 новых пассажирских вагонов для "Укрзалізниці" строятся на Крюковском заводе

В данный момент 100 новых пассажирских вагонов строятся на Крюковском вагоностроительном заводе в рамках первого за 20 лет государственного заказа.

Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Крюковский вагоностроительный завод - один из гигантов отрасли, который был успешно приватизирован и сохранен вопреки всем вызовам. Такое производство способно жить и развиваться только в условиях устойчивого спроса и хотя бы среднесрочного планирования", - написал Кубраков.

По его словам, государство обязалось запустить не менее 3-летнее планирование государственного заказа для обновления парка вагонов и локомотивов.

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"Среди новых форматов – капсульные вагоны, которые начинают завоевывать мир, и у нас есть шанс быть в числе первых, кто испытывает этот формат, что в разы комфортнее плацкарта или классического купе", - рассказал министр инфраструктуры.

Кубраков также добавил, что команда Министерства инфраструктуры получила полномочия, которые запустят новый производственный цикл тысяч грузовых вагонов.

"На примере правительственных решений по прямым закупкам электроэнергии УЗ и поднятых тарифов для грузовых перевозок наша команда показала, что может действовать быстро и эффективно. Имея поддержку всех ветвей власти, Офиса Президента, международных партнеров, мы должны спасти Укрзализныцю от катастрофы и, наконец, обеспечить страну современной железной дорогой", - резюмировал он.

Напомним, на прошлой неделе Александр Кубраков заявил, что при Министерстве инфраструктуры создается Антикризисный штаб Укрзализныци, который будет контролировать процесс реформирования железной дороги.