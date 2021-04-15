Кто стоит за уничтожением дома Уткина в Киеве: кандидат от "Слуги", экс-нардеп и скандальные застройщики

В Киеве на улице Симона Петлюры, 29 уничтожили здание, которое соорудил известный украинский архитектор Александр Вербицкий для купца Ивана Уткина. На его месте компания ZIM Capital Group собралась строить 26-этажный отель.

Как выяснил OBOZREVATEL, за уничтожением здания и строительством на его месте многоэтажки стоят компании, связанные с бывшими депутатами и кандидатом от "Слуги народа" в Киевоблсовет.

Арендует участок, на котором находилось здание, ООО "Приват". Бенефициары компании также связаны с ZIM Capital Group. Они имеют отношению к целому ряду скандальных строек в столице: начиная от застройки взлетной полосы аэропорта "Киев" и заканчивая новостройками в Пуще-Водице.

ООО "Приват" арендует участок на улице Петлюра,29 еще с 2003 года. В прошлом году, когда стало понятно, что предприниматели разрушают историческое здание, депутаты попытались разорвать договор. Соответствующий проект решения зарегистрировали, но так и не приняли.

Кто стоит за ООО "Приват" и ZIM Capital Group

Виталий Боруль – 32-й номер в избирательном списке "Слуга народа" в Киевский областной совет на прошедших выборах, ранее был бенефициаром "Привата";

Марьяна Кудрявченко – действующий бенефициар "Привата", связана с 12 разными компаниями, имеет отношение к еще одному скандалу – стройке в Пуще-водице;

Дмитрий Андриевский – бывший нардеп, проводил свою избирательную кампанию вместе с ZIM Capital Group (подробнее читайте ниже);

Константин Малунов – руководитель "Привата", имеет отношение к целому ряду строительных компаний, в том числе "Столица", которая собирается возвести многоэтажки вдоль взлетной полосы аэропорта "Киев"

Евгений Степанюк – руководитель ZIM Capital Group, бенефициар группы "Столица";

Андрей Мацийчук – бенефициар ZIM Capital Group.

Владимир Присяжнюк – депутат Киевсовета трех созывов, который основал компанию, которая взяла в аренду участок в Пуще-Водице, где вскоре начали строительство ZIM Capital Group.

Связь с экс-нардепом

Андриевский за деньги ZIM Capital Group участвовал в ремонте храма в Жулянах, обновлял детские площадки, организовывал новогодние праздник. Фактически вся его избирательная кампания проходила в связке с застройщиком. Десятки упоминаний компании до сих пор можно найти на сайте политика.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в столице разгорелся скандал вокруг сноса исторического здания в самом центре города. Застройщик демонтировал усадьбу Уткина всего за несколько дней, что вызвало возмущение горожан и активистов.