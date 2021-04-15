Хто стоїть за знищенням будинку Уткіна в Києві: кандидат від "Слуги", екснардеп і скандальні забудовники

Олександр Литвин Ринки та компанії 17:56, 15.04.2021 Оновлено: 18:41, 15.04.2021

У Києві на вулиці Симона Петлюри, 29 знищили будівлю, яку спорудив відомий український архітектор Олександр Вербицький для купця Івана Уткіна. На його місці компанія ZIM Capital Group зібралася будувати 26-поверховий готель.

Як з'ясував OBOZREVATEL, за знищенням споруди й будівництвом на її місці багатоповерхівки стоять компанії, пов'язані з колишніми депутатами і кандидатом від "Слуги народу" до Київоблради.

Орендує ділянку, на якій перебувало будівлю, ТОВ "Приват". Бенефіціари компанії також пов'язані з ZIM Capital Group. Вони причетні до цілої низки скандальних будівництв у столиці: починаючи від забудови злітної смуги аеропорту "Київ" і закінчуючи новобудовами в Пущі-Водиці.

ТОВ "Приват" орендує ділянку на вулиці Петлюра, 29 ще з 2003 року. Минулого року, коли стало зрозуміло, що підприємці руйнують історичну будівлю, депутати спробували розірвати договір. Відповідний проєкт рішення зареєстрували, але так і не ухвалили.

Хто стоїть за ТОВ "Приват" і ZIM Capital Group

Віталій Боруль – 32-й номер у виборчому списку "Слуга народу" до Київської обласної ради на минулих виборах, раніше був бенефіціаром "Привату";

Мар'яна Кудрявченко – чинна бенефіціарка "Привату", пов'язана з 12 різними компаніями, має стосунок до ще одного скандалу – будівництва в "Пущі Водиці";

Дмитро Андрієвський – колишній нардеп, проводив свою виборчу кампанію разом із ZIM Capital Group (докладніше читайте нижче);

Костянтин Малунов – керівник "Привату", причетний до цілої низки будівельних компаній, зокрема "Столиця", яка збирається звести багатоповерхівки уздовж злітної смуги аеропорту "Київ"

Євген Степанюк – керівник ZIM Capital Group, бенефіціар групи "Столиця";

Андрій Маційчук – бенефіціар ZIM Capital Group.

Володимир Присяжнюк – депутат Київради трьох скликань, який заснував компанію, яка взяла в оренду ділянку в Пущі-Водиці, де незабаром почали будівництво ZIM Capital Group.

Зв'язок з екснардепом

Андрієвський за гроші ZIM Capital Group брав участь у ремонті храму в Жулянах, оновлював дитячі майданчики, організовував новорічні свято. Фактично вся його виборча кампанія проходила в зв'язці із забудовником. Десятки згадок компанії досі можна знайти на сайті політика.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у столиці розгорівся скандал довкола знесення історичної будівлі в самому центрі міста. Забудовник демонтував садибу Уткіна всього за декілька днів, що викликало обурення містян та активістів.

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