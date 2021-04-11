Крымчане начали массово жаловаться на рост цен: Керченский мост не помог

В оккупированном Крыму с начала 2021 года стоимость продуктов ускорила рост.

Местные жители признают, что постройка Керченского моста не помогла полуострову. Об этом в Twitter сообщил блогер Крымский бандеровец.

Также крымчане отмечают, что при Украине автономной республике жилось лучше.

"Крымчане жалуются на рост цен: "Вот построят мост", "Уверенно идём ко дну", "Война правительства с ценами закончилась. Цены победили и обещают парад", "Царь хороший, инфляция плохая", "В Крыму раньше многие жили прилично. Сейчас – минимум", – цитирует людей блогер.

В то же время пользователи сети иронизируют, что Керченский мост позволил жителям ездить в Россию для закупки продуктов подешевле.

"Как не помог? Керчане теперь в Краснодар ездят по нему за продуктами. Дешевле машину заправить и скупиться в Краснодаре чем в Керчи. До оккупации было всё наоборот, только на пароме", – резюмировал Август Ландмессер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2020 года жители Крыма также активно жаловались на рост цен на полуострове.

В частности, жительница Алушты, автор блога "Семейка А из Крыма" на YouTube, показала ценники в одном из магазинов города. По ее словам, за последние дни цены выросли до 20%.