Кримчани почали масово скаржитися на зростання цін: Керченський міст не допоміг

В окупованому Криму з початку 2021 року вартість продуктів прискорила зростання.

Місцеві жителі визнають, що споруда Керченського моста не допомогла півострову. Про це в Twitter повідомив блогер Кримський бандерівець.

Також кримчани відзначають, що за України автономній республіці жилося краще.

"Кримчани скаржаться на зростання цін: "Ось побудують міст", "Впевнено йдемо на дно", "Війна уряду з цінами закінчилася. Ціни перемогли і обіцяють парад , "Цар хороший, інфляція погана", "В Криму раніше багато хто жив пристойно. Зараз – мінімум", – цитує людей блогер.

Водночас користувачі мережі іронізують, що Керченський міст дозволив жителям їздити в Росію для закупівлі продуктів подешевше.

"Як не допоміг? Керчане тепер в Краснодар їздять по ньому за продуктами. Дешевше машину заправити і скупитися у Краснодарі ніж у Керчі. До окупації було все навпаки, тільки на поромі", – резюмував Август Ландмессер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці 2020 року жителі Криму також активно скаржилися на зростання цін на півострові.

Зокрема, жителька Алушти, авторка блогу "Сімейка А з Криму" на YouTube, показала цінники в одному з магазинів міста. За її словами, за останні дні ціни зросли до 20%.