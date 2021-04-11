Кримчани почали масово скаржитися на зростання цін: Керченський міст не допоміг
В окупованому Криму з початку 2021 року вартість продуктів прискорила зростання.
Місцеві жителі визнають, що споруда Керченського моста не допомогла півострову. Про це в Twitter повідомив блогер Кримський бандерівець.
Також кримчани відзначають, що за України автономній республіці жилося краще.
"Кримчани скаржаться на зростання цін: "Ось побудують міст", "Впевнено йдемо на дно", "Війна уряду з цінами закінчилася. Ціни перемогли і обіцяють парад , "Цар хороший, інфляція погана", "В Криму раніше багато хто жив пристойно. Зараз – мінімум", – цитує людей блогер.
Водночас користувачі мережі іронізують, що Керченський міст дозволив жителям їздити в Росію для закупівлі продуктів подешевше.
"Як не допоміг? Керчане тепер в Краснодар їздять по ньому за продуктами. Дешевше машину заправити і скупитися у Краснодарі ніж у Керчі. До окупації було все навпаки, тільки на поромі", – резюмував Август Ландмессер.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці 2020 року жителі Криму також активно скаржилися на зростання цін на півострові.
Зокрема, жителька Алушти, авторка блогу "Сімейка А з Криму" на YouTube, показала цінники в одному з магазинів міста. За її словами, за останні дні ціни зросли до 20%.
Рис коштує 56 руб. (21 грн) за кг звичайної крупи і 90 руб. (34,6 грн) за кіло пропареного.
Пляшка рослинної олії (0,9 л) – від 99 до 125 руб. (38–48 грн).
Гречка (0,9 кг) – 84 руб. (32,3 грн).
Макарони (0,4 кг) – 55 руб. (21,1 грн).