Крупнейший в мире производитель мяса уплатил хакерам миллионы долларов

Бразильская компания JBS, которая является крупнейшим в мире производителем мяса, заплатила хакерам после кибератаки выкуп в размере $11 млн. Американские власти начали расследование.

Об этом заявил гендиректор входящей в концерн компании из США JBS USA Андре Ногейра, пишет DW. "Это было очень трудное решение для нашей компании. Однако мы посчитали, что оно должно быть принято для предотвращения любого потенциального риска для наших клиентов", – сказал он.

В конце мая JBS подверглась нападению хакеров и получила требование о выкупе от преступников, как предполагается, из России. Нападение нарушило работу компании в Австралии и затронуло производство в Канаде и США.

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Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило, что к кибератаке причастна группа связанных с РФ хакеров REvil, чьи программы-вымогатели также известны под названием Sodinokibi.

Напомним, ранее американский трубопровод Colonial Pipeline подвергся кибератаке, за которой якобы стояла преступная группировка DarkSide из России. Деятельность организации обычно нацелена на страны, где не говорят на русском.

Отмечается, что хакеры часто работают в Кремле как "фрилансеры", однако первые признаки указывают на то, что это была преступная схема, а не нападение со стороны государства. Правительство США объявило чрезвычайное положение в 18 штатах.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Новую сеть Clubhouse взломали хакеры и на открытый форум слили информацию о 1,3 млн пользователей. Данные находятся в бесплатном доступе.