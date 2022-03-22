Крупная европейская компания ушла из России – отказалась вести бизнес на крови

Один из крупнейших строительных концернов Европы – австрийский Strabag – покинул российский рынок. В правительстве Украины этот шаг назвали "хорошим примером для тех, кто ведет бизнес на крови".

Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что таким образом компания "сделала правильные выводы".

"Приветствую решение известной австрийской компании Strabag покинуть российский рынок. Компания сделала правильные выводы. Хороший пример для других, которые все еще не способны осознать, что бизнес на крови – это соответствие за российскую агрессию и российские военные преступления", – говорится в сообщении.

Видео дня

Ранее Кулеба призвал американскую компанию Jonson & Johnson прекратить зарабатывать на крови украинцев. В текущее время известная своими лекарственными и гигиеническими товарами компания продолжает работу в РФ, несмотря на проводимые ею военные действия в Украине.

"Отказавшись уйти из России, Jonson & Johnson предпочла кровавую прибыль. Их налоги позволяют российской военной машине убивать невинных украинских мужчин, женщин, детей и стариков. Johnson & Johnson должны передумать. Поступите правильно. Выберите человечность, а не военные преступления", – говорится в обращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания по разработке и исследованию беспроводных средств связи Qualcomm остановила продажи своей продукции российским компаниям. Также правление решило сделать пожертвование в поддержку украинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!