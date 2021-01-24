Кремль собирается отдать контроль над предприятиями ОРДЛО Медведчуку – правозащитники

Активисты Восточной правозащитной группы заявили о смене кураторов предприятий на оккупированном Россией Донбассе. По их данным, контроль над добычей угля Кремль передает компании, которую связывают с оппозиционным украинским нардепом.

Правозащитники со ссылкой на свои источники указывают, что речь идет об ООО "Торговый дом. Донские угли". В сообщении на Facebook они не указывают имени политика, но в СМИ в последнее время в информации относительно этой компании фигурирует имя парламентария от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Компания "Внешторгсервис" больше не курирует угольную добычу в ОРДЛО. Ей на смену пришла компания "Торговый дом. Донские угли". Ее куратором как раз является оппозиционный народный депутат Украины. Другими словами, Кремль отдает под кураторство экономику ОРДЛО", – указано в посте.

Добавим, что несколько дней назад пропагандистские ресурсы со ссылкой на блогера с "ЛНР" писали о том, что угольная отрасль оккупированных РФ районов Донецкой и Луганской областей "переходит под контроль украинского политика Медведчука и замминистра экономического развития РФ Сергея Назарова".

В материале говорится, что именно для этого было создано предприятие "Торговый дом. Донские угли", которое намерено "захватить" угольный рынок ОРДЛО уже с 1 февраля.

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